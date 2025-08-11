Позиция и силы: как ситуация на фронте отразится на переговорах по Украине

Российские войска освободили значительные территории, поставив ВСУ перед угрозой потери стратегически важных городов

С мая 2025 года, когда состоялся первый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, ситуация на фронте радикально изменилась. По всей линии боевого соприкосновения российские войска ведут успешное наступление. Были освобождены территория ЛНР и стратегически важный город Часов Яр в ДНР, успешно идут операции по охвату Покровска и Купянска. Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что это значительно ухудшило переговорные позиции Киева, в то время как Москва получила новые преимущества.

На линии боевого соприкосновения

В начале августа президент России Владимир Путин дал оценку действий российской армии в зоне проведения военной спецоперации.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения: и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне», — обрисовал обстановку глава государства.

Президент отметил, что позитивная активность на фронте достигается благодаря героизму и мужеству российских солдат.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Военные эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что переговорные позиции России по сравнению с маем значительно улучшились.

— Мы везде наступаем, так что у нас везде успех, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. — И не только на территории четырех наших новых регионов, но также и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Мы практически лишили Украину тыловых заводов, где они ремонтируют и модернизируют боевую технику. Разрушаем инфраструктуру, в том числе железнодорожную, и нарушаем логистику. Тылы противника подвергаются серьезным ударам.

В эти месяцы развала фронта не произошло, но стало понятно, что украинская армия находится в кризисе, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— ВСУ способны сопротивляться, но у них очень серьезные потери, — пояснил он. — Они отдали Часов Яр, это один из важнейших логистических узлов фронта. Они фактически не способны держать Покровск (Красноармейск). Оборонительный вал, последний, за который они цеплялись, в Донецкой области неумолимо разрушается.

Для противника фон, на котором могут начаться новые переговоры, продолжает ухудшаться с каждым днем, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

— Главная проблема, которую пытаются решить Зеленский и его окружение, — это найти этих самых чудо-бойцов, которые смогли бы выполнить невыполнимые задачи, вернуть границы 1991 года, но их нет, — считает он.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

У ВСУ практически нет резервов, согласен Виктор Литовкин.

— На Украине уже мужчин после 60 лет разрешили призывать. Это означает, что они будут посылать и дедушек на фронт, — отметил эксперт.

Освобождено более 80 населенных пунктов

За два с половиной месяца, прошедших с момента первых переговоров 16 мая в Стамбуле, наши войска, по данным сводок Минобороны РФ, освободили более 80 населенных пунктов.

В июле были самые большие показатели по освобожденным территориям за последнее время, отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

— За месяц мы взяли под контроль более 500 кв. км, — напомнил он. — Наши позиции практически на протяжении всей линии боевого соприкосновения были значительно улучшены, продвижение войск ускорилось.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

30 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российские войска взяли под контроль всю территорию республики.

— Территория ЛНР была освобождена окончательно, — отметил Алексей Леонков. — Это действительно значимо, потому что мы вернули позиции, которые были утрачены нами после событий осени 2022 года. Кроме того, это позволит нам дальше развивать наступление и по другим направлениям. В частности, на Красный Лиман и Северск в ДНР, а также уверенно оказывать давление на Купянск в Харьковской области.

Перспективный Часов Яр

В конце июля был освобожден город Часов Яр в ДНР. Он расположен на господствующих высотах, что делало его особо важным пунктом в обороне противника. ВСУ превратили его в мощный укрепрайон, и ожесточенные бои за него велись с весны прошлого года.

— Здесь сражались элитные бригады и части ВСУ, и все они были обескровлены, потеряв большое количество личного состава убитыми и ранеными, — напомнил Алексей Леонков. — Выгодное положение Часова Яра открывает перед нами новые перспективы. После удачного штурма открылся путь на Константиновку, Славянско-Краматорскую агломерацию, город Северск — это последние цитадели ВСУ в ДНР. Освобождение этого города предоставило нам ряд возможностей, которыми нам предстоит грамотно распорядиться.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ. 31 июля 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Эксперт сказал, что сейчас продолжаются боевые действия по охвату Покровска на юге ДНР и Купянска в Харьковской области.

— Боевые группы российской армии уже заходят в Покровск, — отметил он. — Ситуация для противника сложная, город ему будет трудно удержать. Там стоит ждать важных событий.

Вошли в Днепропетровскую область

Началось освобождение Днепропетровской области. Менее чем за месяц — с 7 июля по 5 августа — российские вооруженные силы взяли под контроль три населенных пункта в этом регионе — Дачное, Малиевку и Январское. В освобождении сел участвовали войска группировок «Восток» и «Центр».

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Источник изображения: iz.ru

— На переговорах речь идет о четырех новых регионах, поэтому наш заход в Днепропетровскую область можно рассматривать как начало формирования зоны безопасности для населенных пунктов в ДНР и Запорожской области на этом направлении, — считает Василий Дандыкин. — Останавливаться противник не собирается. Уже после переговоров Уиткоффа в Москве восемь ракет Storm Shadow были выпущены по Крымскому полуострову. Мы их сбили, но тут важен сам факт попытки удара. Нам надо формировать зоны безопасности, чтобы наши граждане чувствовали себя максимально защищенными.

Российские войска постепенно создают зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, постоянно отодвигая линию соприкосновения, — достаточно посмотреть на карту, отметил Владислав Шурыгин.

Богдан Степовой

Роман Крецул

Андрей Федоров