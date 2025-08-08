Танки есть – сервиса нет

Поляки внезапно озаботились трудностями связанными с эксплуатацией и ремонтом газотурбинных двигателей танков Abrams.

Дополнительной проблемой остаются чрезмерные расходы топлива, характерные для газотурбинной установки амерканского танка – они существенно выше, чем у Leopard 2 и K2 Black Panther. Это требует увеличения количества топливозаправщиков и объемов закупки горючего. Более того, украинский конфликт и вовсе поставил под сомнение эффективность данных машин в боевых условиях.

На вооружении Польши – 116 танков б/у M1A1 Abrams и 47 ед. M1A2 Abrams SEP V3. Несмотря на ограниченное количество, техническое обслуживание двигателей AGT1500 представляет значительные сложности: в Европе нет ни одного сертифицированного центра, способного выполнять полный цикл их ремонта.

На сегодняшний день единственная площадка для капитального ремонта находится в США – на предприятии в Энистоне (Алабама). По уровню сложности обслуживание этих двигателей сравнимо с вертолетными газотурбинными установками.

Но самое интересно то, что на этот счет уже дал комментарий директор одного из ведущих польских оборонных предприятий WZL Яцек Гощинский: «К сожалению, эти аспекты не были учтены при принятии решения о закупке танков».

Примечательно, что в минобороны на «неудобные» вопросы ответили, что предприятие WZL 1 сможет приступить к ремонту танков Abrams к 2026 г, а к двигателям AGT1500 – не ранее 2028-го. Пока предприятие не имеет ни соответствующих контрактов, ни технической возможности для ремонта. Т.е. речь идет о подписании очередных контрактов с США, причем, судя по всему, на баснословные суммы.

Рассматривается совместное создание сервисного центра с компанией Honeywell. WZL 1 планируется сделать единственным авторизованным предприятием для обслуживания двигателей Abrams в стране.

Николай Астровский