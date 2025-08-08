Войти
Военное обозрение

Способный запускать дроны на оптоволокне комплекс «Дронобус» разработали российские специалисты

586
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские специалисты из научно-технического центра (НТЦ) «Корней» разработали беспилотную платформу для доставки и запуска БПЛА с оптоволоконным управлением. Техника была представлена в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

Как пояснили в НТЦ, данная роботизированная платформа несет на себе специальный программно-аппаратный комплекс, способный запускать дроны на оптоволокне. Сама платформа также управляется по оптоволоконному кабелю и способна пройти до 10 км, прежде чем запустить беспилотник. Запущенные с платформы дроны имеют дальность до 15 км. Как управляется платформа и беспилотники, не сообщается, как и другие подробности проекта.

Кроме запуска дронов, данную платформу можно использовать для доставки грузов массой до 150 кг. Данный комплекс можно использовать всесезонно, в диапазоне температур от -20 до +40°С.

Источник изображения: topwar.ru

Роботизированный программно-аппаратный комплекс «Дронобус» предназначен для доставки и запуска беспилотных воздушных судов на оптоволоконной связи или для доставки груза массой менее 150 кг.

- приводит ТАСС сообщение производителя.

Сведений об испытаниях данного комплекса нет, тем более в зоне СВО, вероятней всего, до этого еще дело не дошло.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 22:37
  • 9860
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 14:16
  • 36
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО
  • 08.08 02:36
  • 1
Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками
  • 08.08 02:17
  • 1
Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)
  • 07.08 22:01
  • 3
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам