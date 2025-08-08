Способный запускать дроны на оптоволокне комплекс «Дронобус» разработали российские специалисты

Источник изображения: topwar.ru
Российские специалисты из научно-технического центра (НТЦ) «Корней» разработали беспилотную платформу для доставки и запуска БПЛА с оптоволоконным управлением. Техника была представлена в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего».
Как пояснили в НТЦ, данная роботизированная платформа несет на себе специальный программно-аппаратный комплекс, способный запускать дроны на оптоволокне. Сама платформа также управляется по оптоволоконному кабелю и способна пройти до 10 км, прежде чем запустить беспилотник. Запущенные с платформы дроны имеют дальность до 15 км. Как управляется платформа и беспилотники, не сообщается, как и другие подробности проекта.
Кроме запуска дронов, данную платформу можно использовать для доставки грузов массой до 150 кг. Данный комплекс можно использовать всесезонно, в диапазоне температур от -20 до +40°С.
- приводит ТАСС сообщение производителя.
Сведений об испытаниях данного комплекса нет, тем более в зоне СВО, вероятней всего, до этого еще дело не дошло.