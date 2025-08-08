В России разрабатывают оптические модули линии связи для базовых станций и БПЛА

В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми. Оптический канал более защищен, он снижает риск перехвата и потери управления. Помимо этого, технология открывает путь к «дрон-флотам» и беспилотным авиакомпаниям.

Как выяснил CNews, в России разрабатывается перспективная технология оптических модулей линии связи для беспилотных авиационных систем (БАС). Это решит проблему ограниченного диапазона, уязвимости к помехам и перегрузке каналов, а также поможет создать «дрон-флоты» и беспилотные авиакомпании.

Тендер на научно-исследовательскую работу по теме: «Разработка и изготовление оптических модулей линии связи» под шифром «Нить-4» была опубликован 30 июля 2025 г. На цели выделено 19,86 млн руб. Заказчиком выступает «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина». Работы должны быть завершены в конце 2025 г.

Цель работ состоит в разработке и изготовлении оптических модулей линии связи для беспилотников при повышенных оптических потерях и солнечных засветках. Будет разработан и изготовлен оптический передающих и приемных модулей для БС и БАС.

Приемные и передающие оптические модули предназначены для преобразования оптического излучения в электрический сигнал и электрического сигнала в оптическое излучение и образуют в комплексе с передающей и приемной волоконно-оптическими линиями бокового излучения (ВОЛБИ) распределенную оптическую линию связи (РОЛС).

«Оптические модули связи это перспективная технология для БАС, которая может решить ряд ограничений радиоканалов, — рассказал директор «Беспилотный Флот» Антон Блик. — Сейчас большинство дронов используют радиосвязь, у которой есть свои проблемы: ограниченный диапазон, уязвимость к помехам и перегрузке каналов вблизи инфраструктуры».

По его словам, оптический канал более защищен от радиопомех и не требует лицензируемых частот, а также он потенциально позволит значительно увеличить дальность и стабильность связи между базовыми станциями и дронами. «Это открывает путь к созданию нормальных дрон-флотов в одной зоне без взаимных помех и снижает риски потери управления», — говорит Блик.

Сейчас отсутствие таких решений означает, что операторы вынуждены полагаться на радиоканалы, которые в условиях большого числа дронов, сложной промышленной застройки или при высоких требованиях к безопасности могут работать нестабильно, поясняет эксперт.

«Фактически это шаг к промышленному созданию беспилотных авиакомпаний: при стабильной оптической связи можно строить полноценные беспилотные логистические сети, конкурирующие с вертолётами и наземным транспортом а не костыли», — заключил Антон Блик.

Применение оптических модулей также снизят риски перехвата, рассказал руководитель направления по реализации стратегических проектов АО «ГЛОНАСС» Александр Замятин.

Отсутствие модулей оптической линии связи в настоящее время сдерживает развитие линий связи для гражданских дронов по причине сложности получения разного рода разрешений и обеспечения радиоэлектронной совместимости. Как следствие, имеет место ощутимое недополучение выручки и прибыли предприятиями, связанными с БАС и РТК за счет несостоявшихся продаж дронов и услуг, — говорит Замятин. — Также не в полной мере используется экспортный потенциал российской отрасли БАС».

По его оценкам, себестоимость оптических модулей линии связи при мелкосерийном производстве варьируется от 60 до 80 тыс. руб. Предполагаемая цена такого модуля будет составлять от 120 до 150 тыс. руб. Объем отечественного рынка в этом сегменте составляет более 1 млрд руб. до 2035 г.

Кроме того, в России появился отдельный класс воздушного пространства для БПЛА. Россия стала одной из немногих стран, которая ввела отдельный класс воздушного пространства для полетов беспилотников. Это должно способствовать развитию производства беспилотных летательных аппаратов в стране.

Постановлением Правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, В России введен новый класс воздушного пространства H («эйч») для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет ТАСС.

Класс Н установлен в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной или водной поверхности, а также на маршрутах, специально выделенных для полетов беспилотников на высотах ниже 3,05 тыс. метров. Информацию о конкретных маршрутах и условиях их использования будет публиковать Росавиация.

До введения класса Н в России было три класса для различных режимов использования воздушного пространства — A, С и G.

«Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников», — прокомментировал вице-премьер Виталий Савельев. Решение позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию, отметил он.

Создать новый класс воздушного пространства для упрощенного использования беспилотников предложил Президент Владимир Путин в январе 2025 г. В большой части регионов России осенью 2022 г. были введены запреты на использование БПЛА. Открытие неба для гражданских беспилотников в безопасных регионах с соблюдением других необходимых условий Путин назвал «принципиальным вопросом для опережающего развития отрасли, для испытаний и массового производства новой продукции».