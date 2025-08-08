Япония создает "убийцу Starlink" Илона Маска на базе флотилии дирижаблей

Япония первой в мире начнёт опытную эксплуатацию сотовой связи с базовыми станциями на дирижаблях. Высотная платформа обеспечит прямое подключение обычных смартфонов и обещает вдвое меньшие задержки по сравнению со спутниковой системой Starlink.

SoftBank сообщила, что опытная эксплуатация размещённых на дирижаблях базовых станций 4G и 5G начнётся в Японии в 2026 году. Дирижабли поднимут оборудование на высоту 20 км — в стратосферу, где практически отсутствуют сильные ветры. Такая высотная платформа обеспечит прямое подключение обычных смартфонов и обещает вдвое меньшие задержки по сравнению со спутниковой системой Starlink. Эксплуатация стратосферных платформ обойдётся дешевле и, по мнению компании, найдёт своего потребителя.

Японская SoftBank опирается на разработки американского стартапа Sceye из города Мориарти, штат Нью-Мексико. Соглашение о сотрудничестве было подписано ещё в 2020 году. В октябре 2023 года объединённая команда Sceye и SoftBank провела первый в мире публично анонсированный международный звонок из Руанды в Токио, используя стратосферную платформу сотовой связи. Такая платформа, помимо приёмопередающего оборудования, оснащена мощными аккумуляторами и гибкими солнечными панелями, которыми покрыта внешняя оболочка дирижабля. Благодаря батареям и солнечным элементам воздушное судно легче воздуха может находиться на высоте до одного года, удерживаясь на месте с помощью электродвигателей.

В SoftBank пока не решили, будет ли высотная сотовая связь использоваться на постоянной основе в малонаселённых районах, или платформы будут запускаться по мере необходимости — например, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Опытная эксплуатация, запланированная на 2026 год, позволит уточнить расчёты и принять взвешенное решение.

В компании подчёркивают, что высотные платформы — это не просто ретрансляторы. Для пользователя подключение к «вышке» на дирижабле будет таким же незаметным, как переключение между наземными базовыми станциями при движении. Это стало возможным, в том числе благодаря решению Международного союза электросвязи, который в 2023 году выделил для стратосферных платформ частотный диапазон от 700 МГц до 2,6 ГГц — на порядок ниже, чем ранее. Это дало возможность обычным смартфонам напрямую подключаться к таким станциям, что, по сути, изменило правила игры на зарождающемся рынке.

При этом в SoftBank не скрывают, что дирижабли как платформа далеки от совершенства. На саму конструкцию приходится 30 % массы, ещё 30 % — на энергетическое оборудование. На полезную нагрузку остаётся всего около 250 кг. Тем не менее, одна такая стратосферная станция способна заменить до 25 наземных вышек, что делает проект экономически перспективным. Кроме того, SoftBank также разрабатывает высотные платформы на аппаратах тяжелее воздуха с жёстким крылом, которые обещают представить позже. Каждая из платформ займёт свою нишу и сможет конкурировать с орбитальными спутниками в ряде задач.