ХК ЦСКА и «Динамо» осуществили обмен молодыми талантами

470
Nikita Esipov
Никита Есипов.
Источник изображения: Хоккей

В преддверии старта нового хоккейного сезона в России состоялся примечательный обмен между двумя столичными клубами. ЦСКА и московское «Динамо» договорились об обмене перспективными нападающими, что может существенно повлиять на будущее развитие обоих клубов. Пока не началась новая кампания КХЛ, любителям совершать пари можно посетить самые надежные казино, чтобы испытать свою удачу в другой сфере и получить новые эмоции.


Армейский клуб передал в стан бело-голубых 18-летнего форварда Никиту Есипова, воспитанника собственной хоккейной школы. За свою короткую, но многообещающую карьеру в Молодежной хоккейной лиге Есипов успел проявить себя как разносторонний игрок. Выступая за «Красную Армию», молодой нападающий принял участие в 45 матчах, где продемонстрировал свой потенциал, записав на свой счет 7 очков, из которых 2 заброшенные шайбы и 5 результативных передач.


В обратном направлении проследовали права на 17-летнего форварда Вадима Смирнова, который в прошедшем сезоне впечатлил своей результативностью. Выступая за команду «Динамо-2008», юный хоккеист провел 30 матчей, в которых набрал внушительные 40 очков (23 гола и 17 передач). Кроме того, в составе юниорской команды «Динамо» Смирнов отметился участием в 18 играх, где также продемонстрировал высокую эффективность, набрав 19 очков (12 шайб и 7 результативных передач).

