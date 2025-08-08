Ростех начал серийное производство оборудования для нейросетей с инновационной системой охлаждения

Продукция позволит снизить энергозатраты и нагрев центров обработки данных, уменьшит их размеры и заменит импортные решения

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех освоил технологию и промышленное производство высокопроизводительных вычислительных комплексов с жидкостным охлаждением, которые обеспечат работу и обучение мощных нейросетей. Решение включает сборку и монтаж специального оборудования по оригинальной архитектуре. Продукция «Росэла» позволит снизить энергозатраты и нагрев центров обработки данных (ЦОД), уменьшит их размеры и заменит импортные решения.

Жидкостное охлаждение предусматривает погружение оборудования в диэлектрик — специальное вещество, которое отводит тепло, но не затрагивает работу электроники. Поскольку диэлектрик заполняет собой все пространство вычислительного комплекса, компоненты ИТ-оборудования можно разместить плотнее. Появляется возможность создавать компактные ЦОДы для нейросетей, площадь которых в 3-5 раз меньше существующих.

Современные диэлектрические жидкости нетоксичны, негорючи и биоразлагаемы, то есть более экологичны, в отличие от традиционного фреона. В системе охлаждения, разработанной в «Росэле», применяется диэлектрик собственного производства, обладающий всеми нужными характеристиками.

«Жидкостное охлаждение — не просто инновация, а важная стратегическая технология. Ее внедрение укрепит глобальные позиции России в развитии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, одновременно снизив углеродный след индустрии. Уже в ближайшие годы она может стать новым стандартом для центров машинного обучения, супер-ЦОДов и суперкомпьютеров по всей стране. Россия находится в числе немногих стран, развивающих эту технологию. Основную конкуренцию в этой сфере ей составляют только США и Китай. Развитие отечественных технологий позволяет уйти от зарубежных решений», — прокомментировали в «Росэле».

Среди важнейших характеристик технологии жидкостного охлаждения также — тишина и долговечность работы оборудования. Герметичная среда надежно защищает аппаратуру от пыли, коррозии и перепадов температур, увеличивая срок службы компонентов. Кроме того, решение позволит разгонять процессоры, в том числе графические, без автоматического снижения тактовой частоты для предотвращения перегрева и повреждений. Это ускорит развитие искусственного интеллекта и сделает более эффективным обучение нейросетей.

Технология жидкостного охлаждения крайне востребована, так как традиционные воздушные системы больше не справляются с мощными процессорами и видеокартами, которые используются для работы нейросетей и суперкомпьютеров. При этом решения, основанные на жидкостном охлаждении, потребляют на 30-50% меньше энергии, чем лучшие воздушные аналоги.