ЦСКА ведет переговоры по трансферу аргентинского защитника Ди Лусиано

Московский ЦСКА находится в активной фазе переговоров по усилению оборонительной линии команды. В центре внимания клуба оказался 21-летний правый защитник аргентинского «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано, который рассматривается как потенциальная замена уходящим бразильским игрокам обороны.

По информации из официальных источников клуба, московская команда вынуждена искать замену защитникам Келлвену и Виллиану Роше. Директор по коммуникациям ЦСКА подтвердил, что клуб ведет переговоры по приобретению Ди Лусиано, а также сообщил о намерении Келлвена покинуть команду, отметив, что переговоры по его трансферу находятся на завершающей стадии.

Молодой аргентинский защитник является воспитанником «Банфилда» и выступает за основную команду с июля 2024 года. За время своей карьеры в клубе он провел 34 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. В текущем сезоне на счету футболиста 18 матчей и две голевые передачи. Действующий контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до конца 2026 года.

Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ди Лусиано оценивается в 1,2 миллиона евро. Предварительные договоренности предполагают подписание четырехлетнего контракта с московским клубом.