«Фламенго» опровергает слухи о переговорах с ЦСКА по трансферу Матеуса Гонсалвеша

480
Домашняя арена футбольного клуба ЦСКА.
Источник изображения: Футбол

Московский ЦСКА в последнее время активно упоминается в связи с возможным приобретением молодого бразильского таланта Матеуса Гонсалвеша, выступающего за «Фламенго». Однако официальные представители бразильского клуба категорически опровергают какие-либо переговоры с российской стороной. На фоне трансферных слухов важно не забывать, что «армейцы» продолжают играть в РПЛ и Кубке России. Уже сейчас можно посмотреть прогнозы на спорт сегодня, чтобы быть готовыми сделать правильное пари на выходных.


По информации, полученной от директора по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайвы, никаких официальных предложений от московского клуба относительно трансфера Гонсалвеша не поступало. В связи с этим любые обсуждения возможной трансферной стоимости футболиста являются преждевременными и не имеют под собой реальных оснований.


Матеус Гонсалвеш присоединился к «Фламенго» в начале 2023 года и за это время успел зарекомендовать себя как перспективный игрок атакующей линии. В активе 19-летнего вингера уже 54 матча в составе бразильского клуба, в которых он отметился шестью забитыми мячами. Действующий контракт футболиста с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года.


Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость молодого бразильского таланта оценивается в 5 миллионов евро. Однако учитывая длительность контракта и потенциал игрока, вероятная сумма трансфера может существенно отличаться от этой оценки.

