"Избиение войск на воде": будет ли Россия штурмовать Херсон?

Российская армия готовится к боям за Херсон, сообщает CNN. По его данным, ВС РФ нарастили интенсивность ударов по Карантинному острову, чтобы отделить его от «материковой» части города, овладеть им, а затем вернуть под свой контроль и весь областной центр. Канал не исключает, что высадка десанта на острове возможна «в ближайшие недели». Будут ли российские войска штурмовать Херсон и что необходимо для успеха - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

Вооруженные силы России предприняли новую попытку установить контроль над Херсоном, нанося удары по автомобильному мосту на Карантинном острове и по ключевым подъездным путям, сообщил американский телеканал CNN.

По его данным, в прошедшее воскресенье в результате серии ударов авиации и беспилотников ВС РФ был поврежден ключевой для Херсона мостовой переход между "островом Корабел" и основной частью города.

На самом деле речь идет о Карантинном острове, который отделен от остальной части Херсона рекой Кошевая, впадающей в Днепр. Корабелом называется микрорайон, расположенный на этом острове. Туда ведут два моста - железнодорожный и автомобильный. Последний и подвергся интенсивным авиаударам. По некоторым данным, в этот мостовой переход было шесть прямых попаданий авиабомб с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции. - "Газета.Ru"). Длина моста составляет 250 м, ширина - 15 м, материал - железобетон. Мост получил весьма тяжелые повреждения, но движение по нему продолжает осуществляться.

Как отмечает CNN, за последнее время интенсивность ударов российских средств воздушного нападения в районе моста, на самом Карантинном острове и в прилегающих районах города существенно возросла. И это объясняется тем, что Вооруженные силы Украины фактически превратили Карантинный остров в мощный укрепленный район. Как, в частности, отмечает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, крыши жилых домов микрорайона Корабел просто кишат операторами беспилотников и корректировщиками огня артиллерии ВСУ.

Установление контроля над Херсоном и областью, как пишет CNN, остается одной из главных целей президента России Владимира Путина в этом вооруженном конфликте. Возросшая интенсивность ударов авиации и беспилотных средств, по мнению телеканала, может характеризовать намерение российской армии в ближайшее время захватить Карантинный остров, а затем овладеть и остальной частью города. Канал не исключает возможность высадки российского десанта на острове "в ближайшие недели". Такого же мнения придерживается военный блогер Юрий Подоляка: по его словам, предпосылки для высадки в Херсоне существуют, а "действия авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий".

О планах российского командования по овладению Херсоном и областью, разумеется, можно судить только предположительно и в виде версий. Для того, чтобы штурмом овладеть подобным городом, требуется наступательная операция по меньшей мере армейского масштаба, тем более что боевые действия будут связаны с необходимостью форсирования многочисленных водных преград.

Требуется обеспечить соответствующее развертывание войск и переправочных средств, оборудование и содержание переправ, их живучесть. А река Днепр, ее притоки и протоки представляют собой широкие (250-600 м) и крупные (свыше 600 м) водные преграды.

Вместе с тем, нужно обладать весьма богатым воображением, чтобы в условиях современной войны представить себе классическое форсирование Днепра на штатных плавающих средствах типа БМП/БТР или организацию паромных переправ.

На каждую боевую машину на реке в подобном случае будут налетать минимум по пять-шесть барражирующих боеприпасов, и такое форсирование превратится просто в избиение войск на воде.

Таким же эффективным ударам противника будут повергаться и паромные переправы на ГСП (гусеничные самоходные паромы) и ПТС (плавающие транспортеры средние).

Это вовсе не означает, что операция по штурму Херсона принципиально невозможна. Просто ее планирование и осуществление требует сегодня качественно иного организационного подхода, в отличие от всех предыдущих классических взглядов на ведение подобных боевых действий.

В первую очередь необходимо добиться полного господства в воздухе и последующего эффективного зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия мостовых переправ. Это весьма сложная задача, но, тем не менее ничего невозможного в ее решении нет. Ближайшее будущее покажет, как российская армия будет осуществлять штурм Херсона и последующий выход на границы этого региона.

