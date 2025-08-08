Московский футбольный клуб ЦСКА временно прекратил переговоры с венгерским «Ференцварошем» относительно приобретения израильского полузащитника Мухаммада Абу-Фани. Основным препятствием для совершения сделки стала трансферная стоимость игрока, которую венгерская сторона установила на уровне четырех миллионов евро. Впереди у «армейцев» две важные игры – против «Рубина» в РПЛ и «Акрона» в Кубке России. Котировки на оба поединка уже представлены на сайте известной бк «Винлайн», почитать отзывы о работе данного сервиса можно по ссылке https://www.vseprosport.by/reyting-bukmekerov/winline.by.

Руководство армейского клуба сочло данные финансовые требования чрезмерными и приняло решение приостановить дальнейшие переговоры. Интересно отметить, что московский «Локомотив» также проявляет интерес к приобретению израильского футболиста, хотя на текущий момент официальных предложений от «железнодорожников» не поступало.

Мухаммад Абу-Фани присоединился к «Ференцварошу» в 2023 году и за время выступлений продемонстрировал впечатляющие результаты. В 92 проведенных матчах полузащитник отметился десятью забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Действующий контракт 27-летнего игрока с венгерским клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Абу-Фани оценивается в 4,5 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА под руководством Фабио Челестини занимает седьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата, имея в активе пять очков.