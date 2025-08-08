Сорвать планы России: Украина и Польша хотят помешать размещению "Орешника" в Белоруссии

РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве срыв размещения «Орешника» в Белоруссии

РИА Новости сообщило, что СБУ, ГУР минобороны Украины и польские спецслужбы планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии. Встреча представителей структур пройдет в рамках закрытой части конференции "Новая Беларусь", запланированной в Варшаве на 9-10 августа. О размещении "Орешника" Москва и Минск договорились в декабре 2024-го. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос, скорее всего, будет решен до конца этого года. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Служба безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) украинского минобороны, а также польская Служба военной разведки вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить, как помешать размещению ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах противников действующей в Минске власти.

По данным собеседника агентства, в рамках антибелорусских акций, которые запланированы на 9-10 августа, в Варшаве пройдет конференции "Новая Беларусь", а также марш по центральным улицам города. На закрытую часть конференции пригласили представителей зарубежных спецслужб, в том числе украинских СБУ и ГУР, а также Службы военной разведки, Агентства разведки и других структур Польши. Источник утверждает, что речь в рамках закрытой части будет идти об «Орешнике».

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД (баллистической ракеты средней дальности) «Орешник», - уточнил источник.

Размещение «Орешника» в Белоруссии

В конце 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина разместить на территории республики новейшие системы вооружений, в том числе «Орешник». Просьбу Лукашенко объяснил усилением обороны как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и белорусской территории.

Путин же заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии станет возможным во второй половине 2025-го. По словам президента РФ, как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут поступать в Белоруссию параллельно.

«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», - рассказал белорусский президент в июле.

В августе Путин и Лукашенко подтвердили свои намерения. Российский лидер отметил, что в Белоруссии уже готовят позиции для ракетного комплекса "Орешник", а вопрос о его размещении, скорее всего, решится к концу года.

И Путин, и Лукашенко ранее упоминали, что определять возможные цели для ракет, размещенных на территории Белоруссии, будет военно-политическое руководство республики.

Как оценили размещение ракет

Экс-госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, комментируя размещение «Орешника», отмечал, что оно не только способствует росту оборонного потенциала СГ, но и еще является сигналом Западу.

«Это новый этап совершенствования оборонного потенциала Союзного государства. Это еще и сигнал недругам: не надо провоцировать Россию и Беларусь на те поступки, за которые Западу потом будет стыдно и придется отвечать перед своим народом», - говорил Мезенцев.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин при этом заявлял, что

западные страны этот сигнал не только услышали, но и «восприняли очень серьезно».

Заместитель начальника генерального штаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк уточнял, что решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии было принято на фоне позиции США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что размещение «Орешника» на территории республики не увеличивает риск ударов по Украине и странам НАТО. В то же время газета Bild писала, что планы России и Белоруссии вызвали тревогу у Берлина, так как Германия не защищена от «Орешника».

Ева Вишневская