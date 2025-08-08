Войти

ЦСКА получит 6 миллионов долларов за трансфер Виллиана Роши в «Аль-Джазиру»

Виллиан Роши.
Московский футбольный клуб ЦСКА находится на завершающей стадии оформления трансфера бразильского защитника Виллиана Роши в эмиратский клуб «Аль-Джазира». По информации директора по коммуникациям московского клуба Кирилла Брейдо, сумма сделки составит 6 миллионов долларов.


Для официального завершения трансфера необходимо выполнение ключевого условия - поступление полной суммы единым траншем на счет московского клуба. Руководство ЦСКА подчеркивает, что одного письменного уведомления недостаточно для активации трансферного соглашения.


В связи с предстоящим уходом Роши, армейский клуб активно ведет работу по поиску замены на позицию центрального защитника. У клуба уже имеется предварительный список потенциальных кандидатов, с которыми планируется усилить переговорный процесс.


30-летний Виллиан Роша присоединился к московскому клубу в сентябре 2022 года и за время выступлений проявил себя как результативный защитник. В 106 матчах за ЦСКА бразилец отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 6 миллионов евро.

В настоящее время игрок уже прибыл в ОАЭ для завершения формальностей по переходу в новый клуб.

