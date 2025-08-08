Войти

Бразильский защитник Келлвен покидает ЦСКА ради «Палмейраса»

463
Kellven
Келлвен Дуглас Силва Оливейра.
Источник изображения: Футбол

Московский футбольный клуб ЦСКА и бразильский «Палмейрас» достигли окончательной договоренности о трансфере правого защитника Келлвена. Бразильский клуб официально объявил о подписании 24-летнего футболиста, который возвращается на родину после двухлетнего периода выступлений в России. Огромная потеря для «армейцев», и с ее учетом лучше всего читать мнение специалистов и их аналитику на портале всепроспорт, чтобы делать успешные прогнозы на грядущие поединки ЦСКА.


Финансовая сторона сделки оценивается в 5,59 миллионов евро, что практически соответствует текущей рыночной стоимости игрока, которая, по данным специализированного портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро. Примечательно, что действующий контракт футболиста с московским клубом был рассчитан до лета 2028 года.


За время выступлений в составе армейского клуба бразильский защитник продемонстрировал впечатляющую статистику, приняв участие в 63 матчах. В этих играх Келлвен проявил себя не только как надежный защитник, но и как атакующий игрок, отметившись пятью забитыми мячами и тринадцатью голевыми передачами. Особенно успешным для него оказался сезон-2024/25, в котором он провел 31 матч, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.


За время выступления в России Келлвен успел пополнить свою коллекцию трофеев, став обладателем Кубка России и Суперкубка России. Теперь талантливому защитнику предстоит новый этап в карьере в составе одного из сильнейших клубов Бразилии.

