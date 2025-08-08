Войти
Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА

Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе.
Defense News: Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

Американское военное ведомство объявило о подготовке конкурса на создание новой лазерной системы для противодействия беспилотникам, что запланировано на 2026 финансовый год.

Армия США рассчитывает получить финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса на разработку высокоэнергетического лазерного оружия против дронов, передает РИА "Новости" со ссылкой на Defense News.

Портал сообщает, что управление ускоренного развития армии уже создало 17 прототипов таких установок, из которых 11 активно используются в войсках.

Военные эксперименты показали большой потенциал оружия направленной энергии, однако промышленность США пока не готова к массовому производству подобных систем.

Власти страны считают необходимым доработать технологии для полноценного боевого применения лазеров против беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями. А председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

