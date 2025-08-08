Войти

«Галатасарай» проявляет интерес к молодому полузащитнику ЦСКА

461
Matvey Lislyak
Матвей Кисляк.
Источник изображения: Футбол

Турецкий гранд «Галатасарай» рассматривает возможность усиления своего состава за счет перспективного полузащитника московского ЦСКА. По информации турецкого издания Fotomac, в сферу интересов стамбульского клуба попал 20-летний Матвей Кисляк, привлекший внимание главного тренера команды Окана Бурука. Турецкое первенство набирает все больше фанатов со всей Европы после трансферов Осимхена, Дурана и других известных игроков. Если скачать бк марафон мобильное приложение, то можно будет проследить за выступлениями этих звезд в составе стамбульских грандов.


Примечательно, что «Галатасарай» – не единственный турецкий клуб, заинтересованный в услугах молодого россиянина. Ранее сообщалось, что принципиальный соперник «желто-красных», «Фенербахче», также следит за развитием ситуации вокруг талантливого футболиста.

Воспитанник армейской школы начал выступления за основной состав ЦСКА с января 2024 года, успев зарекомендовать себя как перспективный игрок. В активе Кисляка 47 матчей за московский клуб, в которых он отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующий контракт связывает футболиста с ЦСКА до лета 2028 года. Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.


Однако эксперты неоднозначно оценивают перспективы возможного трансфера. В частности, бывший игрок ЦСКА Кирилл Набабкин указывает на то, что молодому полузащитнику пока рано переходить в европейский чемпионат, считая, что игрок еще не достиг необходимого уровня для такого карьерного шага.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 22:37
  • 9860
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 14:16
  • 36
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО
  • 08.08 02:36
  • 1
Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками
  • 08.08 02:17
  • 1
Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)
  • 07.08 22:01
  • 3
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам