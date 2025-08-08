«Галатасарай» проявляет интерес к молодому полузащитнику ЦСКА

Турецкий гранд «Галатасарай» рассматривает возможность усиления своего состава за счет перспективного полузащитника московского ЦСКА. По информации турецкого издания Fotomac, в сферу интересов стамбульского клуба попал 20-летний Матвей Кисляк, привлекший внимание главного тренера команды Окана Бурука. Турецкое первенство набирает все больше фанатов со всей Европы после трансферов Осимхена, Дурана и других известных игроков. Если скачать бк марафон мобильное приложение, то можно будет проследить за выступлениями этих звезд в составе стамбульских грандов.

Примечательно, что «Галатасарай» – не единственный турецкий клуб, заинтересованный в услугах молодого россиянина. Ранее сообщалось, что принципиальный соперник «желто-красных», «Фенербахче», также следит за развитием ситуации вокруг талантливого футболиста.

Воспитанник армейской школы начал выступления за основной состав ЦСКА с января 2024 года, успев зарекомендовать себя как перспективный игрок. В активе Кисляка 47 матчей за московский клуб, в которых он отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующий контракт связывает футболиста с ЦСКА до лета 2028 года. Согласно данным специализированного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

Однако эксперты неоднозначно оценивают перспективы возможного трансфера. В частности, бывший игрок ЦСКА Кирилл Набабкин указывает на то, что молодому полузащитнику пока рано переходить в европейский чемпионат, считая, что игрок еще не достиг необходимого уровня для такого карьерного шага.