Перевооружение НАТО вновь вдыхает жизнь в давний спор о том, что важнее: количество или качество? (CBC, Канада)

CBC: перед НАТО стоит вопрос о выборе стратегии перевооружения

Страны НАТО все чаще задаются вопросом о том, какой стратегии придерживаться в вопросе перевооружения, передает CBS. Выбор стоит между дорогостоящими и высокотехнологичными системами вооружения и дешевыми и доступными технологиями.

Мюррей Брюстер (Murray Brewster)

Должна ли Канада сделать упор на дорогие ультрасовременные системы — скорее следует обратить внимание на более дешевые и доступные технологии?

По мере того, как страны НАТО, включая Канаду, наращивают темпы перевооружения, они все чаще сталкиваются с различными призраками холодной войны, в частности с устойчивостью российской промышленности и ее способностью изготавливать оружие, которое, пусть и часто технологически уступает западному, но "достаточно хорошо" для ведения боевых действий.

Возможность Москвы массово производить БПЛА, ракеты, самолеты и другие виды оружия ограничена санкциями, и в долгосрочной перспективе качество военной продукции будет снижаться.

"В настоящее время у России с трудом получается создавать действительно новые и технологически продвинутые системы", — говорится в докладе Матьё Булега, опубликованном в прошлом месяце британским аналитическим центром Chatham House.

"Вместо этого она полагается на системы и наработки советских времен. Кроме того, Россия сильно зависит от сторонних поставщиков, которые заменяют необходимые компоненты западного производства, поскольку импортозамещение и отечественное производство не отвечают необходимым требованиям".

В докладе, в частности, затрагивается тема одной из крупнейших дискуссий, которая сейчас ведется в западном военном сообществе. 32 члена военного альянса НАТО договорились резко увеличить военные расходы, стремясь к 2035 году направить на оборону пять процентов от своих ВВП. Основная ставка, особенно в Канаде, делается на высокотехнологичные инновации.

Но эксперты задаются вопросом: нужно ли странам НАТО инвестировать миллиарды долларов в дорогостоящие и высокотехнологичные системы вооружения, такие как стелс-самолеты F-35 и недавно заказанные сверхсовременные эсминцы типа "River"? Или же следует делать больший упор на более дешевые и доступные технологии?

Признавая, что обе позиции в этих дебатах не являются взаимоисключающими, критики дорогостоящих и высокотехнологичных планов указывают на то, что многомиллионные российские танки выводятся из строя и уничтожаются маленькими и недорогими беспилотниками, некоторые из которых собирают прямо в гаражах.

По словам канадского эксперта по контролю над вооружениями, упор на количество, а не на качество — это тот пункт, на который НАТО следует обратить более пристальное внимание при разработке своих планов перевооружения,

"Эта дискуссия длится уже многие годы", — заявил Эндрю Расюлис, который когда-то возглавлял Управление по ядерной политике и контролю над вооружениями в канадском Министерстве национальной обороны.

"Количество само по себе переходит в качество, а количество у русских есть".

Он заявил, что не следует придавать слишком большого значения тому факту, что российское вооружение и экипировка не столь технологичны, а критерием стран НАТО, в том числе и Канады, оценки своих вложений должно стать не количество потраченных денег, а непосредственная польза для вооруженных сил.

"Важна способность одной стороны сдерживать и, при необходимости, защищаться от другой стороны", — утверждает Расюлис.

Во многих отношениях в НАТО это уже проходили.

Когда в 1980-х годах холодная война достигла нового накала, военное присутствие СССР в странах Варшавского договора было огромным: на пять советских дивизий приходилась одна американская. НАТО компенсировало это более совершенными технологиями и ядерным сдерживанием.

Россия в основном была оснащена менее технологичным оружием советского производства. Его плюс состоял в том, что детали и боеприпасы легко взаимозаменялись, и это значило упрощение логистики и обучения.

В докладе Chatham House говорится, что, несмотря на рекордный уровень военных расходов Кремля, нынешнее состояние его военной промышленности свидетельствует о регрессе — вопреки тому, в чем Кремль хотел бы убедить мир.

"В ближайшие годы производство, вероятно, придется упростить и замедлить, в то время как Россия будет вынуждена смириться со снижением качества выпускаемой продукции и будет страдать от „инновационного застоя“ в своих НИОКР, — говорится в докладе. — Эти проблемы не являются непреодолимыми. Россия будет не без труда справляться с ними и продолжать производить системы, которые „достаточно хороши“ для того, чтобы представлять постоянную угрозу для Украины. Но быть „достаточно хорошим“, чтобы продолжать конфликт против Украины, — это не то же самое, что быть способным идти в ногу с достижениями Запада (и Китая) в области военных технологий в долгосрочной перспективе".

Россия делится разработками с Северной Кореей

Однако, похоже, что спор о соотношении количества и качества будет делом не только НАТО.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* заявил в начале июня, что свои испытанные базовые технологические разработки Россия передает Северной Корее.

1 июля он заявил, что Москва передала первую партию своих ЗРК "Панцирь-С1" режиму Ким Чен Ына и предоставила технологию для массового производства разработанных Ираном ударных беспилотников типа "Шахед" (информация о военной помощи со стороны Ирана не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

"Это наверняка приведет к изменениям в балансе военных сил в регионе между Северной и Южной Кореей", — цитируют Буданова* украинские СМИ.

По его словам, недавно стало известно, что северокорейские рабочие проходят обучение на российских заводах, в том числе на объектах в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где собираются модифицированные беспилотники "Герань".

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.