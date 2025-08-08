Войти

Переговоры ЦСКА по трансферу Тьяго Паласиоса оказались под угрозой срыва

Tiago Palacios
Тьяго Паласиоса.
Источник изображения: Футбол

Московский футбольный клуб ЦСКА может упустить возможность приобретения перспективного уругвайского полузащитника Тьяго Паласиоса из аргентинского «Эстудиантеса». Основным камнем преткновения в переговорах стал вопрос формы оплаты трансфера между клубами. Впереди у «армейцев» важный матч с «Рубином» в РПЛ. Посмотреть эту игру можно в удобно мобильном приложении – скачать «Винлайн» на телефон бесплатно можно с портала «ВсеПроСпорт».


Несмотря на то, что аргентинский клуб проявляет явное предпочтение к сотрудничеству именно с московской командой, ситуация осложняется наличием альтернативных предложений для футболиста. По имеющейся информации, Паласиос привлек внимание нескольких европейских клубов, а также команд из Major League Soccer (MLS).


Стоит отметить впечатляющую статистику 23-летнего полузащитника в составе «Эстудиантеса». С момента присоединения к клубу в начале 2024 года Паласиос успел провести 70 матчей, в которых продемонстрировал высокую результативность: на его счету 13 забитых мячей и 12 голевых передач. Действующий контракт игрока с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.


Возникшие сложности в переговорном процессе ставят под сомнение успешное завершение трансфера в ЦСКА, несмотря на изначальную заинтересованность всех сторон. Ситуация остается неопределенной, и в ближайшее время может получить неожиданное развитие с учетом интереса со стороны других потенциальных покупателей.

