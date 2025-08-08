Войти
Генерал НАТО рассказал, как в Германии удалось вернуть в строй практически уничтоженную ЗРК Patriot ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель командующего программой НАТО по оказанию помощи ВСУ и обучению украинских военнослужащих Майк Келлер был вынужден признать высокую эффективность «охоты» российской армии на переданные Западом Украине ЗРК Patriot.

В интервью изданию FAZ генерал альянса сообщил, что несколько месяцев назад армии России удалось серьезно повредить РЛС AN/MPQ-53 из состава одного из украинских ЗРК MIM-104 Patriot. Келлер похвастался, что поврежденную установку удалось доставить в Германию, где после первичного осмотра специалисты люфтваффе сначала пришли к выводу, что она полностью выведена из строя и не подлежит восстановлению. При этом замена радара заняла бы по меньшей мере несколько лет.

Однако впоследствии, работая 6 дней в неделю по 16 часов, все-таки удалось отремонтировать установку, после чего уже в июле РЛС была возвращена на Украину и поставлена на боевое дежурство.

Между тем с каждым успешным поражением систем ПВО ВСУ западные «союзники» Украины сталкиваются с необходимостью искать возможность возмещать потери Киева. При этом поставки новых комплексов Patriot странам Европы могут занять до семи лет. Даже при ускорении производства США не смогут покрыть запросы европейских членов альянса быстрее конца десятилетия. Это означает, что любые решения о передаче комплексов Украине автоматически ставят под угрозу противовоздушную безопасность самих европейских стран. Однако это не останавливает правительства некоторых стран в стремлении продолжить опосредованную войну против России.

Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
