На Украине опровергли подлинность опубликованного СМИ плана урегулирования

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
Речь идет о плане, который предусматривает фактическое замораживание конфликта с последующим снятием санкций с России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Появившийся в СМИ план урегулирования, который предусматривает фактическое замораживание конфликта с последующим снятием санкций с России, не обсуждался во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. Об этом сообщил помощник Зеленского Дмитрий Литвин в X.

"Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало", - написал он.

Литвин добавил, что обсуждались "совсем другие вещи", однако не уточнил, какие именно.

Ранее польское издание Onet опубликовало детали плана урегулирования, который якобы предложил президент США Дональд Трамп. Этот план якобы предусматривает заключение не мира, а перемирия между Россией и Украиной с сохранением российского контроля над подконтрольными ей территориями. 

Страны
Литва
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
