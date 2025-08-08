Почему Индия предпочла российский Су-57 американскому F-35 (The National Interest, США)

TNI: Индия уверенно предпочла российский Су-57 американскому F-35

Индийские военные признают, что их зависимость от российских самолетов является в определенной степени проблемой, пишет TNI. Но решать ее закупками американских F-35 — наихудшее решение из возможных, уверен автор статьи.

Брэндон Вайхерт

После пресловутой “ядерной катастрофы” в отношениях между США и Индией, столь многообещающих еще в начале второго срока президента Дональда Трампа, правительство Индии под началом премьер-министра Нарендры Моди в начале месяца официально объявило о выходе из переговоров о закупке истребителя пятого поколения F-35 Lightning II разработки Lockheed Martin.

Вместо этого Нью-Дели планирует приобрести у России его прямого конкурента пятого поколения — Су-57 (по классификации НАТО: Felon или “Уголовник”).

Индия никогда даже не рассматривала F-35 всерьез

После этого заявления в западных столицах разразился шквал негодования. Но попытка продать Индии F-35 была столь же несерьезной, как и гипотетический интерес Индии к его покупке. Оптимальным вариантом для Нью-Дели, учитывая его стесненный оборонный бюджет, всегда был российский Су-57: он значительно дешевле F-35, гораздо проще в эксплуатации и обслуживании и почти так же смертоносен, как американская “птица” — по крайней мере, на бумаге.

Причина, почему предложение Lockheed Martin о продаже Индии F-35 было абсурдным изначально, — не только в дороговизне и сложности самолета. Что еще важнее, с момента обретения Индией независимости от Британской империи в 1947 году она тесно координировала свои военные программы с Москвой. На протяжении почти 80 лет основная часть военных технологий и подготовленных кадров поступала в Индию из Советского Союза, а после 1991 года — из России.

Это таит в себе риски для Индии, и Нью-Дели насущно необходимо ослабить свою военную зависимость от России. Индийские стратеги этот факт признают. Но решать эту проблему закупками F-35 — наихудшее решение из возможных. Зависимость от F-35 лишь поставила бы страну в противоположное положение — привязав ее вооруженные силы к проблемному ВПК США в вопросах обслуживания и ремонта на протяжении всего срока службы истребителя.

История Су-57

Су-57 уходит корнями в позднесоветский период. В 1979 году СССР запустил программу И-90 по разработке истребителя нового поколения, в результате чего на свет появился проект КБ Микояна МиГ-1.44 (МФИ). Острая нехватка финансирования после распада Советского Союза застопорила прогресс, но в 1999 году Россия возродила программу в виде программы ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации).

Тендер в 2002 году выиграло знаменитое ОКБ Сухого, присвоив самолету внутренний шифр Т-50. 29 января 2010 года первый прототип Су-57 поднялся в воздух. Практически сразу этот уникальный боевой самолет столкнулся со значительными трудностями — в том числе с двигателем, и неисправностями конструкции. Кроме того, первая же серийная модель разбилась в 2019 году. Дела у “Сухого” приняли угрожающий оборот.

Однако Москва была полна решимости разработать систему, которая сможет на равных соперничать с западными истребителями пятого поколения, и в результате настойчивость России взяла верх.

В 2019 году началось серийное производство, а в декабре 2020 года самолет поступил на вооружение. Изначально Москва планировала выпустить от 250 до 300 самолетов к 2025 году, но помешали стесненные экономические обстоятельства, в том числе из-за конфликта на Украине. Кроме того, изначально “Сухой” проектировал Су-57 с учетом закупок у стран Запада. Однако с началом спецоперации на Украине Россия лишилась этих каналов поставок, и сроки выполнения производственных планов отодвинулись еще дальше.

Однако “Сухой” продолжил работу над самолетом. Экспортный вариант Су-57Э дебютировал на авиасалоне МАКС-2019. Тем временем отечественное производство набирало обороты. Недавно был представлен модернизированный вариант Су-57М, который впервые поднялся в воздух в октябре 2022 года. Эта модель оснащена самыми передовыми российскими двигателями и авионикой.

В мае уже этого года Россия представила модификацию Су-57М1, вобравшую в себя искусственный интеллект для улучшения взаимодействия на поле боя, доработанную авионику и улучшенные возможности управления вектором тяги. Нововведения продиктованы в том числе горькими уроками операций на Украине.

Характеристики Су-57

Длина: 20,1 метра

Размах крыльев: 14,1 метра

Масса пустого самолета: 18 000 кг; нормальная взлетная: 25 000 кг; полная взлетная: 29 700 кг

Максимальная скорость: 2 Маха (2 380 км/ч) на форсаже; 1,3 Маха (1 560 км/ч) крейсерская

Дальность полета: 3 500 км

Двигатели: Два турбовентиляторных двигателя АЛ-41Ф1 “Сатурн”; в скором времени будут заменены на “Изделие 30”

Авионика: Радиолокационный комплекс системы управления вооружением Ш-121 самолета ПАК ФА с бортовой РЛС Н036 с пятиантенной системой с активными фазированными антенными решетками (АФАР); комплекс радиоэлектронного противодействия Л402 “Гималаи”; оптико-электронная система 101КС “Атолл”, обеспечивающая инфракрасный поиск и сопровождение целей, предупреждение о приближении ракет и направленное противодействие.

Вооружение: 30-мм пушка Грязева-Шипунова ГШ-30-1; до 12 узлов подвески; внутренние отсеки вооружения.

Су-57 может нести гиперзвуковые ракеты, такие как Р-37М, а также, с некоторых пор, авиационный вариант ракеты “Циркон”, способной развивать поразительную скорость в 9 Махов.

Разумеется, ключевая особенность этого самолета — скрытность. Сниженная эффективная площадь рассеяния достигается за счет плавного сопряжения крыла и фюзеляжа, пилообразных кромок, радиопоглощающих материалов и внутреннего расположения отсеков вооружения. Критики отмечают, что открытые компоненты двигателя и проблемы с качеством сборки, включая видимые глазом заклепки, снижают уровень малозаметности. Но “полная” малозаметность Индии и не нужна: ей просто нужен самолет, более совершенный, чем ее нынешний флот четвертого поколения. И Су-57 обеспечивает это по гораздо более сходной цене, чем F-35.

Российский Су-57 идеально подходит Индии

На авиасалоне Aero India в 2025 году Су-57 показал впечатляющий десятисекундный старт с короткой взлетно-посадочной полосы, продемонстрировав мощь двигателей.

Несмотря на постоянные задержки в производстве и другие недостатки, этот самолет с самого начала был самым вероятным кандидатом на роль основного боевого самолета Индии — как бы ни развивались ее отношения с США. Нью-Дели никогда не видел особого смысла в приобретении F-35, и индийские военные наконец-то это признали.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг