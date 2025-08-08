Гидравлика подвела: в США выяснили причины, из-за которых ВВС лишились стратегического бомбардировщика B-2

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на отчет ВВС США, неисправность гидравлической системы стала причиной аварии в декабре 2022 года, в результате которой малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit сгорел без возможности ремонта на военно-воздушной базе Уайтмен, штат Миссури.

В отчете говорится, что из-за неисправности гидравлики у бомбардировщика отказала левая основная стойка шасси, в результате чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Левое крыло протащилось сотни метров по земле, вызвав пламя, которое привело к взрыву топливного бака, разрушившего большую часть левого борта самолета. В результате аварии никто не пострадал.

Пожарные тогда задержались с тушением пожара водной пленкообразующей пеной, потому что не были уверены, безопасно ли использовать это вещество на «экзотических» материалах, из которых сконструирован B-2, отмечает Air & Space Forces Magazine.

В ВВС решили, что устранение повреждений обойдётся слишком дорого, и списали самолет. В результате инцидента единственная взлетно-посадочная полоса базы Уайтмен была закрыта на десять дней, пока специалисты собирали улики и наводили порядок.

Издание напоминает, что еще один B-2 пережил аналогичную аварию в сентябре 2021 года, когда у него сломалась левая стойка шасси во время аварийной посадки на той же базе Уайтмен. Тот самолет ВВС решили отремонтировать. Стоимость каждого B-2 превышает 2 миллиарда долларов.