Эксперт Степанов: выход из ДРСМД позволит России развернуть комплексы "Орешник"

Очевидно, что РФ готова защищать свой суверенитет всем доступным инструментарием, указал старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия с выходом из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получает возможность размещения подобных вооружений не только у себя, но и на территориях дружественных ей стран и союзников с целью защиты их безопасности и суверенитета в условиях набирающей обороты милитаризации зон геополитического интереса коллективного Запада. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Россия 4 августа объявила о прекращении одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования, принятого ею после прекращения действия в 2019 году договора об РСМД между СССР/РФ и США. В МИД России обратили внимание на шаги коллективного Запада в области распространения соответствующих вооружений и подчеркнули, что они создают прямую угрозу безопасности РФ, которая более не считает себя связанной ранее принятыми самоограничениями.

"Очевидно, что Россия готова защищать свой суверенитет всем доступным инструментарием. Более того, с выходом из ДРСМД РФ снимает с себя все ранее добровольно выдерживаемые ограничения, обеспечивая право развертывания комплексов "Орешник" и на территории дружественных ей стран, которые проявили себя в качестве реальных союзников в рамках разворачивающегося по инициативе Запада глобального противостояния", - сказал Степанов.

Он пояснил, что ракетные комплексы "Орешник", о выходе на серийное производство которых 1 августа заявил президент РФ Владимир Путин, подпадают под действие утратившего актуальность и международную правоприменительную силу ДРСМД. Речь идет как о радиусе поражения данными комплексами, так и о невозможности перехвата потенциальным противником гиперзвуковых боевых блоков, которые могут оснащаться термоядерным оружием. И именно "Орешник" может стать зеркальным ответом на продвижение военной инфраструктуры и развертывание наступательных видов оружия в направлении российской границы. Так, по данным эксперта, в Германии недавно была размещена мультидоменная оперативная группа с гиперзвуковыми ракетами большой дальности Dark Eagle, а в ближайшем будущем подобные структурные элементы наступательного ракетного потенциала с большой долей вероятности будут размещены как на восточных рубежах России, например, на военных объектах Японии, Южной Кореи, Филиппин, так и в Арктической зоне.

Подобная политика проводится и в отношении других государств, не входящих в контур "вашингтонского консенсуса". Речь идет о ключевых внешнеполитических партнерах России: КНР, КНДР, Иране, отдельных странах Латино-Карибской Америки, например, Венесуэле с ее крупнейшими в западном полушарии запасами углеводородов или Боливии, на территории которой сконцентрированы колоссальные залежи редкоземельных металлов. Все эти страны в будущем, с учетом постоянно нарастающих угроз со стороны НАТО, будут готовы принять на вооружение соответствующие инструменты сдерживания, в том числе комплексы "Орешник".