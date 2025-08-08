Как спецоперация на Украине возрождает дискуссию о воинской обязанности в Европе (Le Temps, Швейцария)

Le Temps: тема обязательного призыва возвращается в повестку ЕС на фоне кризиса

В условиях растущей нестабильности Европа возвращается к идее обязательного призыва и ставит амбициозные цели в оборонной сфере, пишет Le Temps. Страны Балтии и Скандинавии уже предприняли весомые шаги в этом направлении. Франция, Германия и Великобритания осторожничают, но не сидят на месте.

Автор: Валери де Граффенрид

Возврат к призывной системе, увеличение сроков службы или усиление резервных подразделений — различные варианты рассматриваются для более эффективного противодействия угрозам. Страны Балтии и Северной Европы в этом вопросе впереди планеты всей.

Начатая в феврале 2022 года спецоперация на Украине вынудила страны НАТО взять на себя обязательство довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Европейские страны стремятся нарастить темпы производства высокотехнологичного вооружения, инвестировать в дроны, усилить защиту от кибератак, а также повысить возможности разведки. Но грядут и другие изменения. Особенно это касается системы воинской службы. "Европа перевооружается и теперь должна компенсировать значительное сокращение военных кадров после холодной войны. Процесс мобилизации нужно упростить, и солдаты должны быть готовыми к действиям", — отмечает дипломат в Брюсселе.

Согласно аналитическому центру Bruegel и Кильскому институту, Европе потребуются дополнительные 300 000 военнослужащих для обеспечения обороноспособности, помимо текущих 1,47 миллиона действующих военных (включая контингент Великобритании). Возможно ли достичь этих показателей за счет восстановления обязательной воинской повинности? Это не столь очевидно. "Хотя призыв может помочь решить проблемы с комплектованием армии, во многих странах он остается социально и политически спорным вопросом, способным усилить поляризацию, вызвать негативную реакцию и социально-политические волнения, ставя под угрозу потенциальные преимущества для безопасности", — отмечала недавно Линда Слапакова, исследователь RAND Europe, в интервью Euronews. Еще одним препятствием являются финансовые затраты.

Вопрос подготовки

По мнению Александра Бурилкова, заместителя директора по исследованиям GeoTech Центра GLOBSEC и соавтора исследования, указывающего на необходимость дополнительных 300 000 военнослужащих, ключевой задачей является развитие резервных подразделений. "Некоторые европейские армии — особенно показателен пример Бундесвера — сталкиваются с серьезной текучкой кадров: 30% военнослужащих увольняются в течение первого года службы. Решение проблем набора и удержания профессиональных военных, а также наращивание численности и подготовки резервистов — даже более важно, чем введение призыва", — подчеркивает он.

Он отмечает, что Украина активно использует призывников, чтобы компенсировать численное превосходство России, тогда как сама Россия не задействует их непосредственно на украинской территории — "хотя они и участвовали в боях в Курской области". "Суть в том, что в современных боевых действиях призывники имеют ограниченную ценность: их подготовка не идет ни в какое сравнение с профессиональными военными или резервистами. Разница в обучении решает все: например, украинские части из призывников, прошедшие лишь несколько недель подготовки, обычно теряют более 50% личного состава уже в первые сутки на передовой", — поясняет Бурилков в интервью Le Temps.

Ставка на резервистов

Резервисты значительно эффективнее, так как могут применять свой опыт", — отмечает он. — "Кстати, одни из самых боеспособных подразделений российской армии — это части БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). Правда, резервистам требуется регулярная подготовка, чтобы выйти на такой уровень. Единственная сфера, где могут быть полезны призывники — это тыловая деятельность: административная работа, логистика, военные перевозки и тому подобное. Там их недостаток подготовки и опыта не приведет к массовым потерям".

На сегодняшний день только Кипр, Греция, Турция, Австрия, Дания, Эстония, Финляндия и Норвегия никогда не отменяли всеобщую воинскую повинность. А также, разумеется, Швейцария. В целом в Европе прослеживаются следующие тенденции: где-то возвращают призыв из-за российской угрозы, где-то увеличивают срок службы, укрепляют резервы или поощряют добровольцев.

1) Страны Балтии:

Находящиеся на передовой гибридных угроз со стороны России, они в числе лидеров по росту оборонных бюджетов. Эстония не только сохранила обязательную военную службу с момента восстановления независимости в 1991 году, но и обладает мощной парамилитарной организацией добровольцев — Кайтселийт (Союз обороны), чья история восходит к 1918 году. Интегрированная в структуру сил обороны Эстонии, эта организация резко увеличила численность после присоединения Крыма к России в 2014 году, а с начала полномасштабного вооруженного конфликта между Россией и Украиной рост стал еще значительнее.

Литва вновь ввела обязательную военную службу в марте 2015 года. С 2022 года сроки подготовки были увеличены. После завершения службы призывники переводятся в резерв на 10 лет, однако в 2026 году этот период планируется увеличить до 15 лет. Латвия стала последней из стран Балтии, восстановившей призывную систему — обязательная служба была повторно введена в июле 2024 года, спустя почти 20 лет после ее отмены. Цель — достичь ежегодного призыва 7500 человек к 2027 году. Примечательно, что ни в одной из этих трех стран военная служба не является обязательной для женщин.

2) Скандинавия и Финляндия:

В Дании срочная военная служба, основанная на жеребьевке, будет продлена с четырех до одиннадцати месяцев, начиная с 2026 года. Главное изменение — служба станет обязательной и для женщин, хотя сохранится система случайного отбора. Что делает ее в некотором роде... частично обязательной. На практике около 75% призывников являются добровольцами. В Норвегии ежегодно призывается около 9000 человек, при этом правительство планирует постепенно увеличить этот показатель до 13 500 к 2036 году. С 2015 года женщины также обязаны проходить 12-месячную военную службу — в целях обеспечения гендерного равенства. Норвегия стала первой страной НАТО, которая ввела такую практику.

Швеция вновь ввела всеобщую воинскую обязанность в 2017 году (спустя семь лет после ее приостановки) и также призывает на службу женщин. Страна планирует удвоить количество призывников к 2030 году — с 5000 до 10 000 человек ежегодно — и рассматривает возможность распространения военной службы на все возрастные категории. Действует система "селективного обязательного призыва": кандидаты отбираются на основе их квалификации и мотивации. Параллельно шведское правительство расширило обязательную гражданскую службу в ключевых секторах экономики.

В Финляндии воинская повинность обязательна для мужчин, тогда как для женщин она остается добровольной. Срок службы составляет 6, 9 или 12 месяцев в зависимости от специализации. После начала спецоперации на Украине страна усилила подготовку резервистов. Финляндия столкнулась с масштабным миграционным давлением, организованным Москвой, что вынудило власти закрыть часть пунктов пропуска на границе с Россией.

3) Другие страны:

Бельгия отменила воинскую повинность в 1994 году, Нидерланды — в 1997, Испания — в 2001, Чехия, Венгрия и Португалия — в 2004, Италия — в 2005, Румыния — в 2006, а Болгария — в 2007 году. В Европе всеобщий призыв (за исключением добровольной службы) практически исчез на фоне повсеместного вступления в НАТО и перехода на полностью профессиональные армии. "Эта тенденция отражала послевоенную эволюцию времен холодной войны в сторону экспедиционных войн низкой интенсивности, где не требовалось массового развертывания войск, — вспомните Афганистан", — подчеркивает Александр Бурилков. "Но дискуссия о призыве возобновилась, поскольку современная военные действия между равными противниками требуют огромных человеческих ресурсов для удержания линии фронта и восполнения неизбежных тяжелых потерь. Обе стороны на Украине держат на поле боя более 700 000 солдат".

Болгария приняла решение о возобновлении воинской повинности в 2020 году. Румыния и Хорватия также готовятся сделать этот шаг. В Нидерландах опрос, проведенный в начале 2025 года, показал, что 58% населения поддерживают возвращение обязательной службы в той или иной форме. Однако более половины граждан призывного возраста заявили, что постараются ее избежать. Страна уже возродила добровольную военную службу в 2023 году. Бельгия рассматривает подобный сценарий на 2026 год. Министр обороны Тео Франккен недавно выдвинул такую инициативу, уточнив, что молодые бельгийцы вскоре могут начать получать письма с предложением пройти годичную службу в армии.

А как обстоят дела в Великобритании, Франции и Германии? "Эти три страны сталкиваются с проблемами комплектования вооруженных сил", — подтверждает Беатрис Хойзер, почетный профессор Брюссельской школы управления. "Но ни одна не решается всерьез обсуждать возрождение воинской повинности, что свидетельствует о пацификации наших обществ". Впрочем, по ее словам, Германия готовится перенять французскую систему регистрации всех молодых людей на случай возможной мобилизации. Речь идет о "Дне обороны и гражданственности" — обязательном мероприятии для французской молодежи в возрасте от 16 до 18 лет, которое фокусируется на повышении осведомленности о национальной обороне, гражданственности, правах и обязанностях граждан. Правительство Мерца обсуждает "новую привлекательную модель военной службы", первоначально основанную на добровольчестве. Напомним, что обязательный призыв, введенный в 1956 году, был отменен в 2011-м.

Франция располагает профессиональной армией численностью 205 000 человек (к которым добавляются 40 000 резервистов), тогда как Германия имеет армию численностью 182 000 военнослужащих (+33 000 резервистов). По численности войск Польша приближается к Франции, несмотря на то что ее население составляет всего 37 миллионов человек (против 68 миллионов у Франции). Именно Польша демонстрирует самые быстрые темпы военного роста. Хотя Польша отменила всеобщий призыв в 2009 году, в стране действует обязательная месячная военная подготовка с возможностью последующего 11-месячного специализированного обучения. Недавно была запущена программа "Train & Defend", направленная на создание мощного резерва. Премьер-министр Польши Дональд Туск открыто заявляет о цели создать 500-тысячную армию, которая станет крупнейшими сухопутными войсками в ЕС.