В России впервые представили комплекс "Дронобус" для запуска оптоволоконных дронов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Научно-технический центр "Корней" впервые показал комплекс "Дронобус" для доставки и запуска беспилотников с оптоволоконным управлением на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Роботизированный программно-аппаратный комплекс "Дронобус" предназначен для доставки и запуска беспилотных воздушных судов на оптоволоконной связи или для доставки груза массой менее 150 кг", - следует из материалов производителя.

Комплекс включает платформу наземного беспилотного устройства и программно-аппаратный комплекс. Согласно информации производителя, платформа рассчитана на всесезонное применение в диапазоне температур от -20 до +40°С. Ее масса составляет от 150 до 250 кг при грузоподъемности 30-50% от массы, то есть платформа способна нести до 150 кг груза на расстояние до 10 км. Длина оптоволокна для наземной платформы составляет до 10 км, а для БПЛА - до 15 км.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". На полях форума свои разработки представят свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.