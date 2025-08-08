Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)

Onet: Трамп сделал щедрый подарок Москве своими мирными предложениями

Москва получила от администрации Трампа очень выгодное предложение, пишет Onet. Портал раскрыл детали проекта урегулирования, выдвинутого американским президентом — и выяснил, что в отдельных аспектах России идеи Вашингтона сулят очень много выгод.

Витольд Юраш

Встреча, состоявшаяся в среду между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, стала последним аккордом прежней политики Дональда Трампа в отношении Москвы. По информации портала onet. pl, предметом разговора Уиткоффа с российским лидером было согласованное с европейскими державами предложение о перемирии, сделанное России Соединенными Штатами. Как нам стало известно, Москва получила от администрации Трампа очень выгодное предложение.

Как сообщил советник российского президента Юрий Ушаков, Россия и США договорились, что в ближайшие дни состоится встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Американское предложение для Москвы

Возможный отказ Москвы от предложения означал бы, что даже наиболее доброжелательно настроенные по отношению к ней политики утратят всякие иллюзии относительно возможности заключения с Россией компромиссного соглашения.

Американские предложения предусматривают:

— перемирие на Украине, но не мир,

— фактическое признание российских территориальных завоеваний (вопрос откладывается на 49 или 99 лет),

— снятие большинства санкций, наложенных на Россию, а в перспективе и возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть к импорту российского газа и нефти.

В пакете нет никаких гарантий нерасширения НАТО, чего неизменно требуют русские. Москва также не получит никаких обещаний прекращения военной поддержки Украины. Есть информация, что этот последний пункт для российской стороны является приемлемым.

Американцы сделали русским выгодные предложения

О том, что достижение соглашения возможно, свидетельствуют слова как минимум нескольких ведущих европейских политиков. Так 30 июля премьер-министр Дональд Туск заявил, что "есть хорошие шансы и много признаков, указывающих на то, что, возможно, российско-украинский конфликт будет в ближайшее время как минимум приостановлен".

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел в интервью Би-би-си отметил, что "если ценой за выживание Украины будет оккупация Россией части страны, то это приемлемая цена".

О подробностях предложений, которые получила Москва, портал onet. pl спрашивал также министра иностранных дел РП Радослава Сикорского. На вопрос о том, возможно ли возобновление энергетического сотрудничества с Россией, глава польского внешнеполитического ведомства ответил дипломатично и без конкретики: "Когда-нибудь этот конфликт закончится, Россия была источником сырья для Европейского союза в течение сотен лет". Каким-бы туманным ни был этот ответ, он подтверждает нашу информацию о том, что американцы сделали русским весьма щедрые предложения.

О чем говорят взаимные ядерные угрозы? Это сигнал

Примет ли Россия данное предложение, неясно. Как сообщил порталу onet. pl информированный источник, еще несколько дней назад шансы на это казались выше, чем сегодня. Как ни парадоксально, в пользу положительного решения говорила растущая напряженность между Вашингтоном и Москвой, в том числе взаимные ядерные угрозы.

Нюанс состоит в том, что в случае заключения соглашения Трампу пришлось бы пойти на очень существенные уступки России, а Путину согласиться прекратить военный конфликт, не достигнув поставленных целей, поэтому им было бы выгодно представить дело таким образом, будто они сделали это на фоне угрозы обмена ядерными ударами между США и Россией.

Таким образом, рост напряженности между Москвой и Вашингтоном, как бы это не казалось на первый взгляд нелогичным, свидетельствует о том, что соглашение скорее ближе, чем дальше. Проблема в том, что, как уверяют источники, в последние дни Россия вновь ужесточила свою позицию.

Россия панически боится угроз США

Дональд Трамп дал Путину время закончить конфликт до 8 августа, угрожая в противном случае ввести так называемые вторичные санкции, то есть санкции против третьих стран, в данном случае — карательные пошлины на торговлю со странами, которые покупают российскую нефть и газ.

Введение вторичных санкций, о чем неоднократно говорилось в наших материалах, означало бы остановку экспорта российского сырья и привело бы к неминуемому краху российской экономики и бюджета.

Все бы было хорошо, но Москва считает, что Трамп блефует и упомянутых ограничений не введет. Вашингтон, в свою очередь, подозревает, что блефует Москва, которая на самом деле этих санкций панически боится.

Доказательством этого страха являются российские предложения, которые предполагают, что Москва продолжит свою военную операцию, но в обмен на отказ США от введения санкций прекратит наносить удары по украинским городам.