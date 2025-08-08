Войти
Минобороны России отмечает более активное применение противником ракет Storm Shadow

Источник изображения: topwar.ru

Силы противовоздушной обороны РФ сбили в течение суток управляемую авиабомбу противника, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 240 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, наши военные уничтожили восемь дальнобойных крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, выпускаемых в Великобритании.

Об этом сообщается в сегодняшней сводке оборонного ведомства РФ.

Таким образом, Минобороны России отмечает более активное применение противником ракет Storm Shadow. Информация об их уничтожении появляется в сводках далеко не каждый день и в меньших количествах. К примеру, месяц назад – 1 июля – сообщалось о трех таких сбитых ракетах.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, пресс-служба министерства обороны РФ сообщила сегодня об уничтожении вражеского безэкипажного катера в черноморской акватории.

Также поступила информация об уничтожении российскими военными железнодорожного узла в Днепропетровской области, через который ВСУ перебрасывали своим подразделениям на Донбассе вооружение, военную технику и боеприпасы.

Также ВС России продолжают формировать буферную зону на территориях Украины, граничащих с российскими регионами. Интенсивные бои продолжаются в районе Юнаковки Сумской области. Здесь противник пытался нанести контрудар по флангам наступающей группировки армии РФ, но данная попытка закончилась неудачно для ВСУ. Согласно данным Telegram-канала «Северный ветер», в направлении границы с Курской областью выдвигались две украинские бронегруппы.

  В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
