Дроны "Князь Вандал" менее чем за год нанесли ВСУ ущерб на 166 млрд рублей

Кадр: НПЦ «Ушкуйник» / RuTube
Кадр: НПЦ «Ушкуйник» / RuTube.

Сами беспилотники обошлись в 3,65 млрд рублей за тот же период, что составляет около 2,2% от суммы нанесенного ими ущерба, сообщает НПЦ "Ушкуйник"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Оптоволоконные ударные FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" с августа прошлого года по июнь этого года нанесли ВСУ ущерб на сумму около 166 млрд рублей. Это следует из материалов экспозиции НПЦ "Ушкуйник", представленных на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего".

"166 млрд рублей - сумма нанесенного противнику ущерба FPV-дронами "Князь Вандал Новгородский" (август 2024 - июнь 2025)", - сообщается на стенде организации.

Отмечается, что сами беспилотники обошлись в 3,65 млрд рублей за тот же период, что составляет около 2,2% от суммы нанесенного ими ущерба. Также в "Ушкуйнике" подчеркнули, что эффективность применений оптоволоконного "Князя Вандала" оценивается в 28% против показателя в 15% у дронов на радиоуправлении.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство. 

