В Турции запустили в серийное производство палубный реактивный беспилотник

Турецкий оборонный подрядчик Baykar Technologies начал серийное производство беспилотного ударного летательного аппарата Kızılelma. Как уточняет The Defense Post, дрон должен поступить в войска к 2026 году.

По словам главы компании Сельчука Байрактара, на сборочном конвейере находится шестой образец ударного беспилотника.

Летные испытания тяжелого ударного беспилотника Kizilelma, Турция Baykar

Напомним, что Kizilelma – малозаметный тяжелый реактивный дрон, разработанный в рамках проекта MIUS (Muharip Insansiz Ucak Sistemi). Беспилотник создается для базирования на универсальном десантном корабле "Анадолу", который передали турецким ВМС весной 2024 года. Предполагается, что Kizilelma сможет взлетать с палубы корабля без помощи катапульты.

Прототип БПЛА совершил первый полет в декабре 2022 года. Как утверждает пресс-служба Baykar Technologies, в январе этого года прошли летные испытания улучшенной версии дрона Kızılelma: аппарат оснастили модернизированным двигателем и РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Турецкий беспилотник оснащен модифицированным турбореактивным двигателем украинской разработки АИ-322Ф, который позволяет развивать крейсерскую скорость до 0,6 Маха (735 км/ч), максимальная скорость – 0,9 Маха (1102 км/ч).

Практический потолок аппарата превышает 13 700 метров, а рабочая высота – 7620 метров. Боевой радиус – 500 морских миль (926 км).

Максимальная взлетная масса составляет 8500 кг при грузоподъемности 1500 кг. Заявленная продолжительность полета – более четырех часов.

Новый палубный дрон собираются вооружить высокоточными боеприпасами с лазерным наведением и крылатыми ракетами большой дальности.