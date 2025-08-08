Войти
Индия приостановила проект по приобретению в США шести дополнительных самолетов БПА P-8I "Нептун"

Первый построенный для авиации ВМС Индии по второму контракту базовый патрульный самолет Boeing P-8I Neptune (Poseidon) (индийский бортовой номер IN328, заводской номер 64890, серийный номер 7757, временная американская регистрация N490DS) во время испытательных полетов на заводском аэродроме Boeing. Сиэттл, 09.03.2020.
Источник изображения: Woodys Aeroimages @AeroimagesChris / twitter.com

ЦАМТО, 7 августа. Минобороны Индии приостановило планы по приобретению шести дополнительных самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Нептун" (P-8A "Посейдон" компании Boeing).

Как отмечают индийские СМИ, данное решение принято в ответ на тарифные пошлины в размере 25%, введенные США на индийский экспорт с 7 августа 2025 года.

Недавно стало известно, что стоимость предложения на шесть самолетов P-8I для Индии к июлю 2025 года резко возросла до 3,6 млрд. долл., что в полтора раза выше изначально заявленной суммы в 2021 году (2,42 млрд. долл.).

Таким образом, решение по отмене сделки отражает стратегическую переоценку отношений в свете роста цен и торговой напряженности между двумя странами.

Как уже сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку восьми самолетов P-8I "Нептун" и вспомогательного оборудования, правительство Индии подписало в январе 2009 года. К настоящему времени все 8 самолетов БПА P-8I первой партии поставлены, базируются на авиабазе "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду) и применяются с 2013 года.

В июле 2016 года МО Индии реализовало опцион на поставку четырех дополнительных P-8I "Нептун" стоимостью 1,1 млрд. долл. Первый из этих самолетов приземлился на базе "Ханза" ВМС Индии 18 ноября 2020 года, четвертый – в феврале 2022 года.

В апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 самолетов базовой патрульной авиации P-8I "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость продажи оценивалась в 2,42 млрд. долл.

