Генерал ВС США признал превосходство России в БПЛА

Фото: WILLIAM WEST / Getty Images
Американский генерал Рэйни: Россия опережает США в технологиях военных БПЛА

Россия превосходит США в технологиях военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), признался газете Times глава командования перспективных разработок Сухопутных войск американских Вооруженных сил (ВС) генерал Джеймс Рэйни.

«Россия впереди нас по БПЛА в настоящее время», — заявил офицер. Он заметил, что США не успевают реагировать на быстро меняющиеся способы ведения боевых действий.

«Имеются технологии, которые, как мы абсолютно точно знаем, понадобятся нам в следующий раз, когда мы вступим в войну», — отметил Рэйни. Он добавил, что Украина стала полигоном для испытаний новых вооружений.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что Военно-морской флот России развернул на Камчатке центр управления БПЛА.

Также в августе издание Business Insider сообщило, что Россия начала использовать ударные дроны-камикадзе с реактивным двигателем, которые крайне сложно нейтрализовать.

