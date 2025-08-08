Армия на стероидах, а общество на диете. Вредит ли вооружение благосостоянию поляков? (Forsal, Польша)

Forsal: польская программа вооружения сказывается на благосостоянии общества

Для польских политиков приоритетным является оружие, пишет Forsal. Варшава намерена и далее усиленно вооружаться несмотря ни на что, уверяя население, что это лучший способ избежать войны на своей территории. Однако последствия такого решения начинают сказываться на повседневной жизни граждан.

Славомир Билинский (Sławomir Biliński)

Польша сегодня тратит на армию больше (по соотношению этих расходов к ВВП), чем любая другая страна НАТО. На фоне украинского кризиса правительство Дональда Туска последовательно увеличивает расходы на оборону, объясняя это необходимостью защитить страну от возможной агрессии со стороны России. Однако все чаще и чаще звучат голоса, предупреждающие о том, что эта гонка вооружений происходит за счет других, столь же насущных потребностей общества — например, за счет организации ухода за людьми с ограниченными возможностями, государственной системы здравоохранения и будущих пенсий.

Национальная безопасность превыше всего?

"Мы над этим работаем, но я должен сказать вам правду (...). Пять процентов ВВП мы тратим на оборону. Один процент от ВВП на вооружение — это более 40 миллиардов злотых. (...) Два процента — это 80 миллиардов злотых, которых на данный момент нам не хватает на другие проекты", — так 26 июля премьер-министр Дональд Туск прокомментировал вопросы граждан о судьбе закона "О персональных помощниках для людей с ограниченными возможностями". Его слова вызвали настоящую бурю, причем не только среди опекунов и семей людей с ограниченными возможностями, но и во всем обществе.

Правительство объясняет это геополитикой: по словам премьер-министра, Россия может быть готова к конфронтации уже в 2027 году. Хотя еще совсем недавно такая готовность прогнозировалась к 2029 году. При этом никто не объясняет, почему Россия должна атаковать такой большой военный блок, как НАТО, и рисковать ядерной войной. Мы просто принимаем эти тезисы военных НАТО на веру. Итак, Польша должна быть подготовлена к возможному конфликту. А подготовка требует денег. Больших денег. В 2025 году оборонный бюджет страны составит около 187 миллиардов злотых. Это означает, что каждый пятый злотый из центрального бюджета идет на национальную оборону. Это беспрецедентный показатель для мирного времени среди стран Европейского союза.

Социальные издержки вооружений: кто платит самую высокую цену?

Вроде бы незаметные и старательно замалчиваемые последствия решения об усилении военного потенциала страны начинают сказываться на повседневной жизни ее граждан. В бюджетном плане четко прослеживается сдержанность в отношении социальных расходов. Индексация пенсий ограничена установленным законом минимумом. Судьба дополнительных 13-й и 14-й пенсий под вопросом.

Общество внимательно следило за судьбой закона о личных помощниках, который обещала принять правящая коалиция и который должен был реально помочь 600 тысячам людей с ограниченными возможностями. Когда премьер-министр заявил, что "у нас сейчас нет на это денег", народ заговорил о том, что государство жертвует самыми слабыми, теми, у кого нет сил бастовать, протестовать или блокировать дороги.

Himars вместо людей — жестокая бюджетная арифметика

Из высказываний политиков понятно: приоритетным для них является оружие. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не только не сократит расходы на армию, но и увеличит их. Модернизация армии должна продолжаться независимо от бюджетных проблем.

Понятно, что это означает реальные ограничения для других секторов. Правительство, правда, еще не объявило о сокращении инвестиций в гражданский сектор, но экономисты предупреждают, что каждый злотый, потраченный на танк, изымается из денег, предназначенных на больницы, школы или дороги. А с ростом государственного долга и инфляционного давления пространство для маневра становится все более и более узким.

Долг, который наследуют наши дети

Расходы на вооружение в основном финансируются за счет кредитов — как внутренних, так и зарубежных. Специально созданный для этой цели Фонд поддержки Вооруженных сил уже сегодня взял на себя обязательства на сумму более 300 миллиардов злотых (…). Экономисты компании Credit Agricole предупреждают, что государственный долг Польши после 2025 года превысит 60% ВВП, что может иметь серьезные последствия для кредитного доверия к стране.

Между тем, польские банки не в состоянии обеспечить такое финансирование, поэтому бóльшую часть средств приходится заимствовать за рубежом. Польское правительство уже заключило соглашения с США и Южной Кореей, где оно покупает оружие по льготным кредитам, которые брать удобно, но отдавать все равно придется. Так Польша становится все более зависимой от иностранных кредиторов. К этому следует добавить и валютные риски: долги придется гасить в долларах, независимо от того, каким будет курс злотого через несколько лет.

Когда гонка вооружений стимулирует инфляцию

Хотя основные факторы разгона инфляции в последние годы были связаны с энергетикой, пандемией и конфликтом на Украине, военные расходы также являются проинфляционными. Банк Citi предупреждает, что повышенный спрос, возникающий в результате закупок техники и развития военной промышленности, может привести к повышению цен, особенно в ситуации дефицита трудовых ресурсов.

Уже сегодня более 1% мужского населения Польши служат в армии, а безработица находится на рекордно низком уровне. Это означает, что оборонный сектор конкурирует с гражданским за рабочих, в частности, повышая им заработную плату. При одновременном сокращении инвестиций в образование и гражданские инновации потенциал экономического роста уменьшается, а это в долгосрочной перспективе влияет на инфляцию.

Оружие и будущие пенсии — мина замедленного действия

Увеличение долга приводит к все более высоким расходам на его обслуживание — прежде, чем выделить деньги на пенсии, правительство должно будет выплатить проценты по долгам. Уже сейчас дотации в Фонд социального страхования растут — с 30 миллиардов злотых в 2023 году до более чем 40 миллиардов злотых в 2024 году. Если эта тенденция сохранится, правительству придется либо повысить налоги, либо ограничить индексацию выплат и дополнительные льготы.

Эксперты прямо говорят: за сегодняшнюю гонку вооружений будут платить будущие поколения. Они расплатятся если не более низкими пенсиями, то более тяжелой налоговой нагрузкой или отсроченными социальными реформами.

Оружие из-за рубежа, прибыль за рубеж

Еще один спорный аспект — структура закупок. Польша закупает вооружение в основном у иностранных производителей. Зарубежным компаниям в 2023 году досталось 14 миллиардов злотых, а польским всего 7 миллиардов злотых. Это означает, что стимулирующий эффект для польской экономики ограничен. К сожалению, эти немалые деньги уплывают за границу, а не циркулируют внутри страны.

Хотя в планах правительства предусмотрены инвестиции в польскую оружейную промышленность и передачу технологий, эффект от них появится только через несколько лет. В краткосрочной же перспективе государство инвестирует в основном в развитие чужой экономики, к тому же на заемные деньги.

Должна ли безопасность стоить так дорого? Вопросы народа без ответа

Многие граждане начинают задавать вопросы: действительно ли мы сейчас должны отказаться от благополучной жизни ради того, чтобы подготовиться к гипотетической угрозе? Разве нельзя было совместить модернизацию армии с инвестициями в здравоохранение, образование или социальное обеспечение? Неужели у нас нет других приоритетов, кроме пушек и ракет? Возможно, отсюда растущая популярность некоторых маргинальных польских политиков, которые осмеливаются задавать такие вопросы или намекать на то, что они выступают за мирное существование с восточным соседом.

Тезис "пушки вместо масла" снова возвращается в сферу публичного обсуждения. Обеспокоенные международной ситуацией поляки готовы идти на жертвы и испытывать трудности. Но они ожидают от своих властей, что эти трудности будут распределены справедливо между всеми и что, когда момент максимальной угрозы останется в прошлом, государство вернется к инвестированию в людей.

Баланс безопасности: больше ракет, меньше надежд?

Наконец, стоит задать себе один вопрос: Можно ли построить сильное, устойчивое государство, не вкладывая средства в его граждан? Потому что в то время, когда количество танков, ракет и самолетов растет, количество личных помощников для людей с ограниченными возможностями по-прежнему равно нулю. Это не просто этическая проблема, это сигнал о том, что система может зашататься.

Власти уверяют, что вооружение — это инвестиция, призванная уберечь нас от худшего сценария войны на собственной территории. Но пока что общество несет издержки этой политики, причем не только в виде цифр в табличке Excel, но и в виде реального ухудшения качества жизни.