ВВС Алжира вскоре начнут получать первые истребители-бомбардировщики Су-34MЭ

ЦАМТО, 7 августа. В соцсетях появились первые фото многофункционального фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34MЭ (б.н. 704) в пустынном камуфляже для ВВС Алжира, проходящего летные испытания в Жуковском.

Таким образом, подтверждено выполнение договоренностей от 2019 года между Алжиром и Россией по закупке трех типов боевых самолетов.

Напомним, что в декабре 2019 года алжирский ресурс Menadefense.net сообщил, что Алжир заключил контракты, предусматривающие приобретение в России 14 истребителей Су-57Э, 14 истребителей Су-35Э и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ со сроками исполнения до 2025 года.

К настоящему времени были подтверждены твердые контракты на поставку Су-57Э и Су-35Э. Очевидно, что сроки выполнения договоренностей были сдвинуты вправо в связи с проведением СВО.

Относительно Су-34МЭ ресурс Menadefense.net в марте 2021 года сообщил, что Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии из шести Су-34МЭ для ВВС Алжира в январе 2021 года.

Ожидалось, что данная партия должна быть готова к концу 2021 года и будет использоваться для обучения алжирских пилотов в России с лета 2022 года. Оставшиеся восемь заказанных Су-34МЭ должны быть поставлены в 2022-2023 гг.

Ресурс также напомнил, что переговоры о закупке Алжиром экспортной модификации Су-34 велись безуспешно более восьми лет. В итоге в 2019 году Россия согласилась продать глубоко модернизированную версию Су-34М (три крупные модернизации за последние 10 лет), интерес к которой возник у алжирской стороны после кампании в Сирии, где самолет продемонстрировал превосходные боевые качества. Алжирская версия Су-34МЭ отличается от Су-34М ВКС РФ только комплектом госопознавания "свой-чужой" и системами связи.

На данный момент известно о контракте по закупке ВВС Алжира одной эскадрильи в составе 14 Су-34МЭ. По информации источника Menadefense.net, в случае успешной эксплуатации, ВВС Алжира в перспективе планируют иметь в своем составе две эскадрильи самолетов данного типа.