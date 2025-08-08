Эксперт Корбисьеро назвал вполне реальными планы NASA по ядерному реактору на Луне

Возврат США на Луну должен произойти в южные приполярные районы, где можно добыть образцы водного льда из грунта.

Это не научная фантастика, указал старший менеджер проектов Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Проект NASA по использованию ядерного реактора на Луне возможно реализовать. Такое мнение выразил старший менеджер проектов Национальной лаборатории Айдахо Министерства энергетики США Себастьян Корбисьеро.

"Это не научная фантастика. Это вполне можно сделать", - сказал он газете The New York Times (NYT).

Министр транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи ранее рассказал о планах доставить на Луну ядерный реактор. По его словам, опыт использования ядерного источника энергии на естественном спутнике Земли будет полезным для будущего полета на Марс и освоения космоса.

Как отмечает газета, реактор планируется построить и запустить к 2030 году. Экс-помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф в беседе с NYT назвала срок "агрессивным и откровенно нереалистичным". Неназванный представить НАСА сообщил изданию, что близкие сроки помогут обеспечить "концентрацию и мотивацию" для проекта. По его словам, на программу может быть выделено от нескольких сотен миллионов до более миллиарда долларов.