Видеодоказательство: натовские солдаты отрабатывают стрельбу по мишеням в виде изображений наших военных

Источник изображения: topwar.ru

С понедельника, 4 августа 2025 года, на полигонах Молдовы развернулись масштабные военные маневры с участием румынских и американских сил. Учения «Огненный щит», проводящиеся с 2015 года, в этом году продлятся две недели и завершатся 18 августа. Как заявляется, их главная задача – отработка взаимодействия между военными структурами трех стран в условиях «гипотетических кризисов».

Программа учений включает широкий спектр сценариев – от координации разведывательных операций до организации воздушной поддержки и противодействия современным угрозам. Тренировки проходят на базе молдавских учебных центров, где подразделения отрабатывают слаженность действий в различных боевых условиях.

Несмотря на то, что вышеупомянутые манёвры проводятся в Молдове уже 10 лет, в текущем году они привлекли к себе особое внимание. Причина – американский проморолик, который выложили в официальном аккаунте национальной гвардии Северной Каролины (США).

На кадрах показана отработка военными НАТО различных боевых сценариев. При этом на видео попал эпизод, в котором солдат альянса ведёт огонь из пистолета по мишеням в виде изображений российских военных в современном обмундировании.

После этого не возникает никаких сомнений, к чему готовится коллективный Запад. Данное действо на учениях в Молдове наталкивает на мысль, что Кишинёв при поддержке партнёров таки намерен решить вопрос с Приднестровьем силовым путём. Ведь военным на учениях «Огненный щит» наглядно демонстрируют, в кого им в будущем нужно будет стрелять. Такая «начальная психологическая подготовка».