Испугались русских дронов: Литва официально обратилась к НАТО за усилением ПВО страны

Источник изображения: topwar.ru

В связи с усилением российской воздушной активности вдоль восточного фланга НАТО Литва официально обратилась к альянсу с просьбой усилить свои возможности в области противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает издание Army Recognition.

По словам авторов издания, этот шаг последовал за двумя нарушениями воздушного пространства Литвы российскими беспилотниками (были ли они российскими, точно не установлено) в течение месяца, что вызвало обеспокоенность в стране по поводу уязвимости воздушного пространства и более широких последствий для региональной безопасности.

Издание напоминает, что 28 июля неопознанный БПЛА, на борту которого было около двух килограммов взрывчатки, пересек границу с Беларусью и разбился на литовском военном полигоне. В Вильнюсе утверждали, что беспилотник, вероятно, предназначался для Украины, но отклонился от маршрута и непреднамеренно вошел в воздушное пространство НАТО.

Ещё раньше, 10 июля, другой дрон, который в Литве называют тоже российским, идентифицированный как модель «Гербера», также пересек белорусско-литовскую границу и упал примерно в километре от нее. При этом в сети обсуждался вариант с тем, что ВСУ могут сознательно воздействовать РЭБом на дроны ВС РФ с тем, чтобы они падали на территорию натовских стран.

В ответ на эти на инциденты министры обороны и иностранных дел Литвы Довиле Шакалене и Кястутис Будрис направили совместное письмо генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой о размещении дополнительных, в том числе потенциально экспериментальных, систем противовоздушной обороны на территории Литвы для устранения угрозы, которую они, как обычно, выдумали.

Это не просто воздушное пространство Литвы или безопасность Литвы. Это воздушное пространство НАТО, безопасность НАТО, а также безопасность Европейского союза

- отметил глава МИД Литвы Будрис.

