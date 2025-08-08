Испугались русских дронов: Литва официально обратилась к НАТО за усилением ПВО страны

Источник изображения: topwar.ru
В связи с усилением российской воздушной активности вдоль восточного фланга НАТО Литва официально обратилась к альянсу с просьбой усилить свои возможности в области противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает издание Army Recognition.
По словам авторов издания, этот шаг последовал за двумя нарушениями воздушного пространства Литвы российскими беспилотниками (были ли они российскими, точно не установлено) в течение месяца, что вызвало обеспокоенность в стране по поводу уязвимости воздушного пространства и более широких последствий для региональной безопасности.
Издание напоминает, что 28 июля неопознанный БПЛА, на борту которого было около двух килограммов взрывчатки, пересек границу с Беларусью и разбился на литовском военном полигоне. В Вильнюсе утверждали, что беспилотник, вероятно, предназначался для Украины, но отклонился от маршрута и непреднамеренно вошел в воздушное пространство НАТО.
Ещё раньше, 10 июля, другой дрон, который в Литве называют тоже российским, идентифицированный как модель «Гербера», также пересек белорусско-литовскую границу и упал примерно в километре от нее. При этом в сети обсуждался вариант с тем, что ВСУ могут сознательно воздействовать РЭБом на дроны ВС РФ с тем, чтобы они падали на территорию натовских стран.
В ответ на эти на инциденты министры обороны и иностранных дел Литвы Довиле Шакалене и Кястутис Будрис направили совместное письмо генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой о размещении дополнительных, в том числе потенциально экспериментальных, систем противовоздушной обороны на территории Литвы для устранения угрозы, которую они, как обычно, выдумали.
- отметил глава МИД Литвы Будрис.