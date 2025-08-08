Китай провел испытания посадочного модуля для высадки человека на Луну

Комплексная пробация прошла на полигоне в уезде Хуайлай

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китай успешно испытал посадочный модуль "Ланьюэ", который планируется использовать для отправки и высадки человека на Луну. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Как уточняется на его странице в WeChat, комплексные испытания проводились на полигоне в уезде Хуайлай (прилегающая к Пекину северная провинция Хэбэй) и завершились 6 августа. "Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну, - подчеркивается в сообщении управления. - Речь также идет о первых в Китае испытаниях посадки и взлета пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле".

Испытания, как отмечается, "отличались большим количеством рабочих условий, длительным циклом и высокой технической сложностью".

"Ланьюэ" разработан для первой пилотируемой экспедиции КНР на Луну и предназначен для одновременной доставки двух человек, а также лунохода с оборудованием с лунной орбиты на естественный спутник Земли и обратно. После высадки человека модуль будет выполнять роль центра жизнеобеспечения, снабжения энергией и обработки данных.

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году.