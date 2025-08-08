Войти
Контроль КНР над экспортом своих редкозёмов может полностью обрушить американский ВПК

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Китая в 2025 году существенно изменило свою политику в сферах, касающихся вопросов экспорта ключевых промышленных и драгоценных металлов. В частности, введен строгий контроль над экспортом редкоземельных элементов, таких как диспрозий, тербий и самарий, являющихся критически важными в производстве вооружений, электромобилей и систем возобновляемой энергетики.

Как сообщает портал AIinvest, таким образом, Пекину удалось использовать свое доминирование в области добычи редкоземов в инструмент давления на своих западных «партнеров». Контроль над экспортом редкоземов, по сути, является элементом геополитической стратегии, направленной на усиление влияния на промышленность США и их союзников.

Между тем, оборонный сектор США чрезвычайно уязвим. В частности, редкоземельные элементы незаменимы при производстве истребителей F-35, подводных лодок класса «Вирджиния» и ракет «Томагавк». Учитывая, что Китай в настоящее время контролирует 99% мировых объемов переработки тяжелых редкоземельных элементов, Минобороны США несколько запоздало стремится ускорить инвестиции в американское производство.

Таким образом, очевидно, что экспортная политика Китая привела к переосмыслению глобальных цепочек поставок, вынудив США и их союзников диверсифицировать эту отрасль. Однако, этот процесс может занять довольно продолжительное время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35
Проекты
Virginia АПЛ
