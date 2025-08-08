В «Ростехе» отметили возможность «Искандера» наносить мультифакторное поражение

«Ростех» рассказал о мультифакторном поражении, наносящемся «Искандером»

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 7 августа сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Ракетами «Искандер» можно наносить мультифакторное поражение объектов поражения. <…> Один из вариантов его применения — комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что «Искандер», который был разработан холдингом «Ростеха» «Высокоточные комплексы», — эффективное решение для вывода вооружений в зону СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу. В госкорпорации также добавили, что сбить этот комплекс возможно лишь случайно: боеприпас ОТРК летит по непрогнозируемой траектории с перегрузками и скоростью, поэтому зенитным ракетам просто не хватает устойчивости, чтобы его догнать.

Российская армия 30 июля нанесла удар «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Гончаровское Черниговской области. Уточняется, что после обнаружения локации по его координатам были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью. В результате удара Украина потеряла около 200 боевиков.