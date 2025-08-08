На верфи COTECMAR спущены на воду несколько кораблей для ВМС Колумбии

ЦАМТО, 7 августа. На верфи COTECMAR в Картахене 24 июля состоялась церемония спуска на воду океанского патрульного корабля "24 июля", предназначенного для ВМС Колумбии.

В мероприятии принял участие президент Колумбии Густаво Петро и министр обороны Педро Санчес Суарес.

Как сообщает Pucara.org, одновременно состоялась церемония спуска на воду госпитального судна "Бенкос Биохо", катера "Исла Сан-Андрес", предназначенного для океанографических исследований, и передача ВМС четырех речных катеров, которые обеспечат морской пехоте возможность выполнения задач в труднодоступных районах.

Все эти суда были спроектированы и построены COTECMAR (Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial) в Колумбии.

Патрульный корабль "24 июля" класса POC (Patrullero Oceanico Colombiano), ранее носивший обозначение OPV-93C, является дальнейшим развитием проекта OPV-80. Контракт стоимостью 36,5 млн. долл. на строительство корабля был подписан 2 января 2023 года. Его передача заказчику запланирована на начало 2026 года. После принятия на вооружение он станет крупнейшим кораблем, когда-либо построенным в стране для ВМС Колумбии. Новый корабль позволит расширить возможности флота по патрулированию, обеспечению безопасности на море, ведению наблюдения и разведки, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков, пиратством и терроризмом, оказанию помощи терпящим бедствие.

Длина катера "24 июля" составляет 93 м, ширина – 14,2 м, осадка – 3,9 м, водоизмещение – 2665 т. Расчетная максимальная скорость – 20 узлов, дальность хода – до 10 тыс. морских миль на скорости 12 узлов, автономность – до 40 суток, экипаж – 64 человека, с возможностью дополнительного размещения до 45 или 109 человек, в зависимости от конфигурации.

Вооружение включает 76/62-мм артиллерийскую установку Oto Melara (Leonardo), дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) с 25-мм пушкой M242 Bushmaster и два ДУМВ с 12,7-мм пулеметами. В кормовой части зарезервировано место для размещения пусковых установок противокорабельных ракет, возможно, SSM-700K C-Star.

Корабль сможет принимать на борт вертолеты массой до 11 т и БЛА. На борту могут размещаться 14-метровый и 7-метровый катера-перехватчики.

Госпитальное судно станет первым плавучим пунктом оказания первичной медицинской помощи, построенным в стране. Длина этого судна составляет 39 м, ширина – 9,5 м. Судно будет оснащено вертолетной площадкой, операционной, лабораторией, медицинскими кабинетами и т.д. Предполагается, что "Бенкос Биохо" будет использоваться и для помощи гражданскому населению Тихоокеанского побережья Колумбии в случае стихийных бедствий.

На текущий момент степень готовности катера "24 июля" составляет 89%. Госпитальное судно готово на 73%.