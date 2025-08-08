Российским «Корветом» в зоне СВО поуправляют из любой точки мира

«Русское оружие»: Дроном «Корвет» в зоне СВО поуправляют из любой точки мира

Российским дроном «Корвет», используемым в зоне специальной военной операции (СВО) для доставки и сброса боеприпасов, поуправляют из любой точки мира. Об этом со ссылкой на представителя компании «Русское оружие» сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, управление гексакоптером из любой точки мира происходит через интернет. «Нужен только обслуживающий человек, который подает питание и снаряжает беспилотник непосредственно перед вылетами. Еще одна особенность аппарата — в системе удаленного обслуживания», — уточнил он.

В компании добавили, что полезная нагрузка аппарата составляет 15 килограммов, а его особенностью является модульная конструкция, допускающая установку разнообразного оборудования.

В июле фонд «Ленинградский рубеж» сообщил, что дрон-камикадзе «Северный ветер», который отправят в зону СВО, прошел финальные испытания.