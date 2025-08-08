США в течение следующих 20 лет выделят 50 млрд. долл. на обслуживание и производство ЗРК Patriot

ЦАМТО, 7 августа. США выделят 50 млрд. долл. на техническое обслуживание и производство ЗРК Patriot в течение следующих 20 лет, следует из уведомления о закупке, с которым ознакомилось "РИА Новости".

На прошлой неделе Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX (ранее Raytheon Technologies) – крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем.

В пресс-релизе Минобороны США была указана лишь общая сумма сделки, без раскрытия деталей ее структуры и наполнения. Однако анализ данных в федеральной системе госзакупок США показал, что номер контракта совпадает с ранее размещенным извещением о поставке запасных частей, оказании услуг по техническому обслуживанию, а также производстве новых систем Patriot. Это, как выяснило "РИА Новости", указывает на возможность масштабного расширения производства при необходимости.

Контракт был заключен с RTX без проведения конкурсных процедур. В обосновании Минобороны отмечается, что RTX является единственным поставщиком, способным выполнить технические требования к системе и обеспечить поставку необходимых комплектующих в установленные сроки.

Новое соглашение заключено на фоне растущего спроса на системы Patriot в связи с продолжающимся военным конфликтом на Украине, отмечает агентство.