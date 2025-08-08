Завершена поставка 155-мм самоходных гаубиц CAESAR ВС Эстонии

ЦАМТО, 7 августа. Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) 6 августа сообщил о доставке в страну партии 155-мм самоходных гаубиц CAESAR производства компании KNDS France.

В RKIK уточнили, что ВС Эстонии получили вторую партию их 6 гаубиц CAESAR Mk.1 на шасси с колесной формулой 6х6, которые присоединятся к 6 установкам, прибывшим в начале года.

Гаубицы поступили на вооружение артиллерийского дивизиона, сформированного в составе 1-й дивизии ВС Эстонии. Первая доставленная батарея была укомплектована военнослужащими, проходящими службу по призыву. Вторая артиллерийская батарея в июле этого года укомплектована резервистами, прибывшими в ходе специально организованных сборов.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2024 года Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) в ходе выставки Eurosatory 2024 в Париже заключил с французским подразделением KNDS, KNDS France (ранее Nexter Systems), и Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) контракт на поставку 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie).

Стоимость заказа не раскрывалась. Все установки планировалось передать ВС Эстонии в 2025 году. Соглашение включало опционы на закупку в перспективе дополнительных гаубиц.

Первая партия СГ CAESAR Mk.1 была доставлена в Эстонию в январе 2025 года. В феврале началось обучение личного состава подразделения эксплуатации и обслуживанию новых систем, а в марте состоялись первые учения с боевой стрельбой с использованием национальной системы управления огнем Tooru.

В последние годы Минобороны Эстонии стремится усилить возможности артиллерийских подразделений, считая данное направление одним из наиболее значимых для усиления обороноспособности страны.

В настоящее время на вооружении ВС Эстонии уже состоят 24 гусеничные 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер", закупленные в Республике Корея. Как предполагается, к 2026 году будут поставлены еще 12 установок данного типа. В апреле 2025 года была завершена поставка 6 новых реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) американского производства.

Поставка СГ CAESAR позволила ВС Эстонии сформировать еще один артдивизион, который будет находиться в непосредственном подчинении 1-й дивизии ВС Эстонии.

Установка размещена на шасси с колесной формулой 6х6 с бронированной четырехдверной кабиной. Возимый боекомплект СГ – 18 выстрелов, дальность стрельбы снарядом ERFB NR-269 BB – 42 км.

Комментарий ЦАМТО

В России достаточно прочно укоренилось мнение, что армии стран Прибалтики представляют собой миниатюрное и плохо вооруженное воинство, однако это далеко не так.

Вышеприведенный материал по поставке СГ CAESAR Эстонии является лишь одним из примеров масштабного перевооружения ВС этой страны.

В целом же фактическая милитаризация стран Прибалтики (Латвии, Литвы и Эстонии) в последние годы осуществляется в огромных масштабах и быстрыми темпами.

Кроме того, надо учитывать то, что в странах Прибалтики на постоянной основе размещены крупные контингенты стран НАТО со своим штатным вооружением.

В этой связи не исключено, что в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины, страны НАТО откроют второй фронт против России именно на этом направлении.