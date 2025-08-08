Китай и Южная Корея опровергли сообщения о поставках оружия в Таиланд и Камбоджу

ЦАМТО, 7 августа. Китай и Южная Корея опровергли сообщения СМИ о поставках беспилотников и авиабомб Таиланду и Камбодже накануне и в ходе вооруженного пограничного конфликта между двумя соседними странами.

Как передает "РИА Новости", соответствующие заявления опубликовали посольство КНР в Таиланде и посольство Республики Корея в Камбодже.

"После проверки информации выяснилось, что утверждение о поставке дронов в Камбоджу ложно. Фотографии, использованные в указанных сообщениях, были сделаны во время демонстрационного летного мероприятия, проведенного Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту аэрокосмических технологий (CATIC) в Камбодже в январе 2024 года, которое не имеет никакого отношения к текущей ситуации", – говорится в заявлении посольства КНР в Бангкоке.

Посольство также заявляет, что китайская сторона хотела бы подтвердить, что с момента возникновения конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, будучи дружественным соседом, Китай активно работал над деэскалацией своими силами.

Посольство Республики Корея в Камбодже в тот же день выпустило заявление, касающееся информации о предполагаемых поставках Таиланду высокоточных авиабомб.

"Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что опубликованное в камбоджийских СМИ сообщение о продаже Таиланду корейских управляемых бомб с GPS-наведением для оснащения легких штурмовиков AT-6TH является ложным", – говорится в заявлении.

Посольство также заявляет, что Республика Корея приветствует соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и выражает надежду на то, что все стороны будут добросовестно его выполнять и урегулируют конфликт мирным путем.

Производители вооружений и военной техники Китая и Южной Кореи являются поставщиками ряда категорий оборонной продукции как Таиланду, так и Камбодже.

Справка ЦАМТО

Китай является лидером по поставкам вооружений Камбодже в период 2016-2023 гг. с объемом 318 млн. долл. Второе место за тот же период занимает Индонезия (21 млн. долл.). Третье место занимает Индия (6 млн. долл.).

Первое место на рынке вооружений Таиланда в период 2016-2023 гг. занимают США с объемом 1,498 млрд. долл. Второе место за тот же период занимает Китай (1,087 млрд. долл.). Южная Корея занимает 4 место с объемом 703 млн. долл., лишь немного уступая Франции (3 место, 797 млн. долл.).