Войти
ЦАМТО

Китай и Южная Корея опровергли сообщения о поставках оружия в Таиланд и Камбоджу

670
0
0
Совместные учения ВС Китая и Камбоджи
Совместные учения ВС Китая и Камбоджи.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 7 августа. Китай и Южная Корея опровергли сообщения СМИ о поставках беспилотников и авиабомб Таиланду и Камбодже накануне и в ходе вооруженного пограничного конфликта между двумя соседними странами.

Как передает "РИА Новости", соответствующие заявления опубликовали посольство КНР в Таиланде и посольство Республики Корея в Камбодже.

"После проверки информации выяснилось, что утверждение о поставке дронов в Камбоджу ложно. Фотографии, использованные в указанных сообщениях, были сделаны во время демонстрационного летного мероприятия, проведенного Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту аэрокосмических технологий (CATIC) в Камбодже в январе 2024 года, которое не имеет никакого отношения к текущей ситуации", – говорится в заявлении посольства КНР в Бангкоке.

Посольство также заявляет, что китайская сторона хотела бы подтвердить, что с момента возникновения конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, будучи дружественным соседом, Китай активно работал над деэскалацией своими силами.

Посольство Республики Корея в Камбодже в тот же день выпустило заявление, касающееся информации о предполагаемых поставках Таиланду высокоточных авиабомб.

"Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что опубликованное в камбоджийских СМИ сообщение о продаже Таиланду корейских управляемых бомб с GPS-наведением для оснащения легких штурмовиков AT-6TH является ложным", – говорится в заявлении.

Посольство также заявляет, что Республика Корея приветствует соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и выражает надежду на то, что все стороны будут добросовестно его выполнять и урегулируют конфликт мирным путем.

Производители вооружений и военной техники Китая и Южной Кореи являются поставщиками ряда категорий оборонной продукции как Таиланду, так и Камбодже.

Справка ЦАМТО

Китай является лидером по поставкам вооружений Камбодже в период 2016-2023 гг. с объемом 318 млн. долл. Второе место за тот же период занимает Индонезия (21 млн. долл.). Третье место занимает Индия (6 млн. долл.).

Первое место на рынке вооружений Таиланда в период 2016-2023 гг. занимают США с объемом 1,498 млрд. долл. Второе место за тот же период занимает Китай (1,087 млрд. долл.). Южная Корея занимает 4 место с объемом 703 млн. долл., лишь немного уступая Франции (3 место, 797 млн. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
США
Таиланд
Франция
Южная Корея
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 22:37
  • 9860
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 14:16
  • 36
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО
  • 08.08 02:36
  • 1
Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками
  • 08.08 02:17
  • 1
Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)
  • 07.08 22:01
  • 3
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам