Войти
РИА Новости

"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО

677
0
0
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости

Комплекс Искандер позволяет комбинировать ракеты с разными боевыми частями

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ показало удар по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен двумя ракетами - с кассетной и фугасной боевыми частями.

"Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов", - сказали в "Ростехе".

Отмечается, что "Искандер", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", для противника является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу.

Кроме того, как напомнили в "Ростехе", многие цели, которые выбрал боевой расчет "Искандера", не подлежат восстановлению.

Зенитным ракетам противника не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью. Поэтому противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса и может сбить ракету "Искандера", в том числе с применением западных комплексов, только случайно, отметили в госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 00:44
  • 2
Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
  • 08.08 22:37
  • 9860
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 21:10
  • 1
Танки есть – сервиса нет
  • 08.08 20:50
  • 0
Ответ на "Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)"
  • 08.08 14:16
  • 36
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.08 12:20
  • 2
Стало известно о групповых ударах Су-57 в зоне СВО
  • 08.08 02:36
  • 1
Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками
  • 08.08 02:17
  • 1
Раскрываем детали мирных предложений Дональда Трампа Владимиру Путину. Москва получит очень много (Onet.pl, Польша)
  • 07.08 22:01
  • 3
Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты
  • 07.08 05:34
  • 0
Ответ на "На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?"
  • 07.08 02:40
  • 4
Стало известно о модифицированном «Цирконе» на Су-57
  • 07.08 02:33
  • 1
На Западе сообщили о готовности России на «воздушное перемирие». Как оно повлияет на ход СВО?
  • 07.08 01:39
  • 1
Испания ищет в Европе альтернативы американским F-35 "Лайтнинг-2"
  • 06.08 21:51
  • 0
Ответ на "Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США"
  • 06.08 11:42
  • 1
Знакомьтесь, «Орешник»: что означает отказ России от моратория по ракетам