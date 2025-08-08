"Ростех" рассказал о применении "Искандера" в зоне СВО

Комплекс Искандер позволяет комбинировать ракеты с разными боевыми частями

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" позволяет комбинировать ракеты с различными боевыми частями и наносить мультифакторное поражение противнику в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ показало удар по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Удар, как отметили в МО РФ, был нанесен двумя ракетами - с кассетной и фугасной боевыми частями.

"Один из вариантов его применения - комбинированные удары ракетами с разными боевыми частями по одному объекту. Это обеспечивает эффект мультифакторного поражения. С учетом высокой точности и идеальной синхронизации ударов у противника не остается никаких шансов", - сказали в "Ростехе".

Отмечается, что "Искандер", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", для противника является одним из самых опасных вооружений в зоне СВО, особенно для военных объектов, спрятанных в тылу.

Кроме того, как напомнили в "Ростехе", многие цели, которые выбрал боевой расчет "Искандера", не подлежат восстановлению.

Зенитным ракетам противника не хватает энергетики, чтобы догнать ракету, летящую по непрогнозируемой траектории с большими перегрузками и скоростью. Поэтому противник испытывает большие трудности с отражением ударов российского комплекса и может сбить ракету "Искандера", в том числе с применением западных комплексов, только случайно, отметили в госкорпорации.