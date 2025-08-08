Войти
ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Магадан в рамках акции "Сила в правде"

Большой десантный корабль "Ослябя"
Большой десантный корабль "Ослябя" Тихоокеанского флота.
Источник изображения: пресс-служба ВВО

Город стал первым населенным пунктом проведения акции в 2025 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил заход в порт Магадан в рамках патриотической акции "Сила в правде - 2025". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", большого десантного корабля "Ослябя", корвета "Совершенный", дизель-электрической подводной лодки "Магадан" и спасательного буксира "Алатау" прибыл в столицу Магаданской области. Магадан стал первым населенным пунктом в ходе проведения Тихоокеанским флотом агитационно-патриотической акции "Сила в правде - 2025", - информировали в пресс-службе.

Там рассказали, что на входе в бухту Нагаева головной корабль отряда "Адмирал Пантелеев" в соответствии с военно-морской традицией произвел холостые выстрелы из салютной установки. На причале командира отряда кораблей контр-адмирала Александра Шварца встретил глава региона Сергей Носов. В ходе митинга командир отряда отметил, что прибытие кораблей приурочено к году Защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и предстоящей годовщине разгрома милитаристской Японии. Магадан стал символичным началом этого патриотического проекта, подчеркивая значимость единства народа и армии в защите Родины.

Отмечается, что основные события акции пройдут 9 августа в парке "Маяк". Там будет размещена военная техника, доставленная в трюме большого десантного корабля "Ослябя". Выставка предоставит возможность познакомиться с вооружением легендарной морской пехоты Тихоокеанского флота, историческими выставками и концертами творческих коллективов ТОФ.

На флоте уточнили, что корабли пробудут в Магадане до 10 августа, после чего продолжат свой маршрут по дальневосточным регионам. Следующими пунктами назначения станут Петропавловск-Камчатский, Анадырь, поселок городского типа Провидения, Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск и Корсаков.

Акция "Сила в правде - 2025" направлена на сохранение исторической правды о Второй мировой войне, укрепление национальных ценностей и основ российской государственности. Она также призвана рассказать о героизме тихоокеанцев в ходе специальной военной операции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
пр. 1155
ТОФ
