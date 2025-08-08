Войти
Ожидая доставку "Абрамсов", ВСУ держат на передовой старые советские танки

Источник изображения: Фото:"Вестник Мордовии"

Переброска бывших австралийских М1А1 "Абрамс" на Украину затянулась надолго: по всей видимости, у переправленных через океаны танков обнаружилось большое количество дефектов. Обещанные ВСУ хорватские М-84 также еще не переданы ВСУ. Поэтому на линии боевого соприкосновения сейчас противник держит лишь машины, оставшиеся в наследство от бывших военных округов и полученные из стран, некогда входивших в Варшавский договор.

Речь идет о модификациях Т-72 и Т-64. По разным оценкам, в строю первых уже давно осталось менее трех сотен, а вторых и того меньше - менее 200 штук. Причем регулярно в сводках появляется информация об уничтожении такой техники.

Источник изображения: Фото:"Вестник Мордовии"

"Семьдесят вторым" и "шестьдесят четвертым" больше всего достается от управляемых по оптоволокну дронов-камикадзе. Как правило, в эти моменты танки прячут в защищенных укрытиях, но наши бойцы, обнаруживая многотонные цели, делают все, чтобы превратить их в металлолом. Они методично, используя несколько БПЛА, разбирают защитные сооружения, снимая слой за слоем: бревна, стальные и сетчатые экраны. Когда доступу к броне уже ничего не мешает, следуют удары в наиболее уязвимые места. После чего оператору прилетевшего для контрольного осмотра беспилотника остается лишь констатировать, что цель поражена.

Роман Катков

