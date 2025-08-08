Камчатская игра: ВМФ развернул первый Центр управления беспилотниками

Новая инфраструктура позволит эффективнее контролировать Севморпуть, Берингов пролив и прикроет базу атомных подлодок

Военно-морской флот развернул на Камчатке первый Центр управления беспилотниками. В планах — строительство на полуострове разветвленной сети площадок, где будут размещаться и обслуживаться разведывательно-ударные дроны «Форпост» и «Иноходец». Эксперты уверены, что такая инфраструктура не только повысит эффективность мониторинга территорий, но и усилит безопасность Севморпути и стратегической базы атомных подлодок, которую в НАТО прозвали «Осиное гнездо».

Военно-морской флот развернул на Камчатке первый Центр управления беспилотниками. В планах — строительство на полуострове разветвленной сети площадок, где будут размещаться и обслуживаться разведывательно-ударные дроны «Форпост» и «Иноходец». Эксперты уверены, что такая инфраструктура не только повысит эффективность мониторинга территорий, но и усилит безопасность Севморпути и стратегической базы атомных подлодок, которую в НАТО прозвали «Осиное гнездо».

Усиление мониторинга

Центр управления и системы обслуживания беспилотников были развернуты на Камчатке. В планах военного ведомства — строительство на полуострове специальных площадок, где могли бы размещаться дроны с большим радиусом действия, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Вести мониторинг арктических районов будут аппараты «Иноходец» и «Форпост», отметили собеседники издания.

Новая инфраструктура позволит контролировать морскую акваторию, воздушное пространство и обширные северные территории, отметили опрошенные «Известиями» военные эксперты.

— В новый центр управления будет стекаться вся информация, поступающая с беспилотных аппаратов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Он повысит эффективность действия дронов. БПЛА позволят наладить круглосуточное патрулирование обширных территорий и акваторий. Делать это гораздо проще, дешевле и безопаснее дронами, чем пилотируемой авиацией. Это понимают в нашем военном ведомстве. Первые дроны для патрулирования были размещены на полуострове достаточно давно — это были БПЛА «Орлан».

В непростых условиях Русского Севера для четкой и эффективной работы дронов нужна централизованная и развитая инфраструктура, отметил эксперт.

Кроме того, в случае необходимости подготовленные площадки для БПЛА обеспечат развертывание дополнительных аппаратов.

Камчатка и прилегающие районы — это не только Севморпуть, но и Берингов пролив, который нас отделяет от США, множество стратегически важных арктических островов, отметил военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин.

— Но самое главное, на Камчатке находится наша база атомных подводных лодок — в США и в НАТО ее давно прозвали «Осиное гнездо», — отметил он. — Там размешены ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, а также многоцелевые атомные подлодки. Безопасность базы, а также беспрепятственный вывод атомных подлодок в океан по первой же команде — важная задача. Методичная работа разведывательных БПЛА серьезно повысит эффективность мероприятий по ее защите.

Отношения с Соединенными Штатами напряженные — они не хотят признавать российский суверенитет над Северным морским путем, согласен Дмитрий Болтенков.

— США стали активнее и большими силами проводить учения в этом регионе, — отметил он. — На Аляске у них есть военные базы, армия и флот проводят те или иные операции, которые не афишируются. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию и необоснованные претензии отдельных стран, усиление контроля за арктическими районами просто необходимо.

Наращивание сил и возможностей подразделений БПЛА связано с созданием весной этого года войск беспилотных систем, напомнил Василий Дандыкин.

— Действия воздушных, надводных, а если надо и подводных дронов сейчас активно отрабатываются, — отметил эксперт. — Во время учений «Июльский шторм» наши военные моряки этим занимались в том числе и на Тихом океане. Конечно, у БПЛА должен быть единый центр командования, куда стекалась бы вся информация и принимались решения. Они должны быть у всех наших военно-морских флотов и Каспийской флотилии.

Воздушные универсалы

— Характеристики современных российских БПЛА позволяют контролировать обширные районы, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Имея разветвленную сеть специальных площадок подскока и базирования, они смогут, сменяя друг друга, вести эффективный круглосуточный мониторинг. Современная инфраструктура по обслуживанию аппаратов также позволит перебросить в северные широты дополнительные силы.

«Иноходец» и «Форпост» — универсальные разведывательно-ударные беспилотные аппараты.

Первый из них — дрон с крейсерской скоростью 200 км/ч и радиусом действия 300 км. Он способен решать множество задач. Среди них — топографическая съемка местности, корректировка огня, радиотехническая разведка и нанесение ударов высокоточным оружием.

БПЛА может нести корректируемые, управляемые и свободно падающие бомбы, а также противотанковые ракеты — этими боеприпасами можно поражать и надводные цели. Он может брать на борт до 300 кг груза и находиться в воздухе до 24 ч.

«Форпост» при максимальной взлетной массе 500 кг берет на борт авиационные средства поражения весом до 100 кг, например корректируемые авиационные бомбы КАБ-20 и противотанковые ракеты. Крейсерская скорость аппарата — от 120 до 180 км/ч, продолжительность полета — до 18 ч.

Северный патруль

В последние годы защите северо-восточных рубежей страны уделяется особое внимание. В 2023 году в ходе маневров Тихоокеанского флота прошла проверку обновленная система безопасности Камчатки. Она показала высокую надежность и эффективность в защите побережья от ударов как с воздуха, так и с моря. Тогда же впервые провели проверку возможности выхода всех субмарин с баз на полуострове, отработали их защиту на всем маршруте движения к заданным районам.

За оборону неба полуострова отвечает 317-й смешанный авиационный полк. Он получил особую, не похожую на другие российские авиачасти структуру. В состав полка входят несколько эскадрилий: смешанная с противолодочными «Илами», транспортная, две вертолетные, а также подразделение беспилотников.

«Известия» писали, что к патрулированию на Северном морском пути планируется привлекать самолеты Ту-142. Радиус их действия — более чем 5 тыс. км — позволяет без посадки обследовать большие участки СМП. Они подойдут для участия в поисково-спасательных операциях и помогут мониторить акваторию. Но их основное предназначение — поиск подводных лодок потенциального противника и радиоэлектронная разведка.

Богдан Степовой

Роман Крецул