Право патруля: флоты РФ и КНР совместно обеспечат безопасность в Тихоокеанском регионе

Эксперты называют действия двух стран предупреждением потенциальному противнику

Корабли ВМФ России и ВМС НОАК приступили к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эта операция, ставшая логическим продолжением учений «Морское взаимодействие – 2025», направлена на отработку сложных совместных задач: от противовоздушной и противолодочной обороны до оказания взаимной помощи. Эксперты отмечают, что такие мероприятия — это не просто тренировки, а демонстрация готовности двух держав действовать сообща, что вносит коррективы в планы потенциального противника.

Как проходит совместное патрулирование

На Тихом океане сформирован российско-китайский отряд кораблей для совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После завершения учений «Морское взаимодействие – 2025» экипажи пополнили запасы от судов материально-технического обеспечения в море и взяли курс в назначенный район.

Церемония открытия совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие – 2025» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

— Совместное патрулирование происходит каждый год после учений «Морское взаимодействие», которые проводятся с 2012 года. Основная цель — отработка совместных действий, — рассказал «Известиям» контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов. — В ходе патрулирования отрабатываются различные задачи: наблюдение за обстановкой в районе патрулирования, совместное маневрирование, выполнение задач противовоздушной и противолодочной обороны, оказание взаимной помощи в различных ситуациях, заправка кораблей на ходу и другие.

Совместное патрулирование стало логическим продолжением партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, добавил контр-адмирал.

— Согласно решениям двух глав государств, Россия и Китай являются стратегическими партнерами как в гражданской, так и в военной сфере. На этом основании отрабатываются такие мероприятия. Тем самым в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддерживается безопасность судоходства, — заключил Михаил Чекмасов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Такие мероприятия, как совместное патрулирование, — это уже не учения, а совместная боевая операция флотов, рассказал «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Она демонстрирует готовность России и Китая действовать совместно при определенных кризисах, — пояснил он. — В последних нескольких совместных заявлениях по итогам визитов говорилось о том, что это делается с учетом возможностей реагирования на общие угрозы безопасности. То, что мы проводим патрулирования и учения, заставляет потенциального противника в лице США учитывать возможность совместных действий России и Китая в случае войны на Тихом океане. Российский потенциал учитывается теперь при планировании боевых действий против Китая на Тихом океане и наоборот. Это заставляет противника тратить больше средств на подготовку, усложняет принятие решений по возможной войне против России и Китая и в целом заставляет их чувствовать себя менее комфортно. Даже при том, что мы не знаем, будет ли когда-то такой момент, когда мы будем действовать совместно в реальных боевых условиях.

Как прошли учения «Морское взаимодействие – 2025»

6 августа пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели совместные артиллерийские стрельбы в ходе заключительной части учения. Огонь велся по групповой морской цели, имитировавшей отряд десантных кораблей условного противника, переходящий в район залива Петра Великого.

Корабль ВМФ РФ «Адмирал Трибуц» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский флот на тренировке представляли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий». С китайской стороны участие приняли эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи».

Также экипажи отработали поиск подводной лодки условного противника в акватории Японского моря и организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников.

В рамках заключительного этапа корабли провели тренировку по уничтожению вражеской субмарины. В этой части были привлечены противолодочные самолеты Y-8 НОАК и Ил-38 морской авиации ТОФ. «В результате эффективных совместных действий экипажей надводных кораблей обеих стран подводная лодка «противника» была оперативно обнаружена и условно уничтожена из комплексов противолодочного вооружения», — сообщили в пресс-службе ТОФ.

— Основные задачи совместных учений — это наращивание взаимодействия между нашими военно-морскими флотами, понимания между командирами. И, естественно, основной задачей является поддержание стабильности в регионе, в котором мы действуем, — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявил командир отряда кораблей ВМФ России капитан I ранга Алексей Анциферов.

Он отметил, что в этом году отрабатывался новый элемент боевой подготовки — совместное отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель командира отряда ВМС НОАК старший капитан I ранга Лю ЮньЧэнь заявил, что у этого совместного военно-морского учения две темы: совместное поддержание безопасности стратегических путей, а также совместная борьба с угрозой безопасности Западному Тихоокеанскому региону. По его словам, учение нацелено на дальнейшее углубление китайско-российского взаимодействия, совместного стратегического партнерства.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ Источник изображения: iz.ru

На прошедших учениях впервые за несколько лет отрабатывался ряд эпизодов с оказанием помощи условно аварийной подводной лодке, включая работу спасательных аппаратов по эвакуации подводников с потерпевшего бедствие корабля.

Серия совместных маневров ВМФ России и ВМС КНР «Морское взаимодействие» проходит регулярно с 2012 года. Учения проводятся в разных регионах, попеременно меняя принимающую страну. В прошлом году они состоялись в Южно-Китайском море.

Роман Крецул