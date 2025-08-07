Космический стартап Reflect Orbital готов перенаправлять на Землю солнечную энергию с орбиты

Солнечное зеркало

Компания Reflect Orbital работает над необычным проектом, который может радикально изменить подход к солнечной энергетике. Идея заключается в размещении на орбите спутников с крупными отражателями, способными перенаправлять свет Солнца на Землю. В основе технологии лежат зеркала из майлара – прочного и легкого полимерного материала. Каждый спутник оснащен отражающим полотном площадью около 100 кв. метров, которое разворачивается в космосе. Благодаря малому весу запуск таких аппаратов обходится сравнительно недорого.

Оказавшись на околоземной низкой орбите, они смогут направлять солнечные лучи на заранее заданные точки – например, солнечные электростанции или территории, требующие дополнительного освещения. Однако точное наведение отраженного света – серьезная инженерная проблема. Спутникам необходимо постоянно корректировать положение, синхронизируясь с движением Солнца и вращением Земли. Для этого потребуются высокоточные системы управления, гироскопы и маневровые двигатели. Клиенты смогут указывать нужные координаты через онлайн-платформу, а алгоритмы автоматически скорректируют направление зеркал. Помимо сложностей с наведением, существуют и другие препятствия. Атмосферные явления (например, обычные облака) могут рассеивать свет, снижая эффективность системы. Первые испытания с аэростатами и компактными зеркалами дали обнадеживающие результаты, но переход к полноценной орбитальной группировке потребует решения множества технических вопросов. Еще одна важная проблема – космический мусор. Компания обязана соблюдать строгие нормы и гарантировать, что отработавшие спутники будут своевременно сводиться с орбиты. Кроме того, проект должен минимизировать световое загрязнение, чтобы не мешать астрономическим наблюдениям и естественной ночной среде. Разработчики утверждают, что отраженный свет будет попадать только в строго заданную зону. Reflect Orbital планирует развернуть на высоте 600 километров до 57 спутников, создав систему доставки солнечной энергии по запросу. Хотя этот проект находится стадии разработки, он уже привлек большое внимание как потенциальный прорыв в области возобновляемой энергетики.

Александр Козырев